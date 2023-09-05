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瓶鼻海豚擱淺台南黃金海岸沙灘　海巡、民眾合力搶救

▲台南市南區黃金海岸發現有瓶鼻海豚擱淺在，海巡人員到場救援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市南區黃金海岸發現有瓶鼻海豚擱淺，海巡人員到場救援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市青草崙堤防及黃金海岸前方沙灘處，分別發現1隻活體海豚擱淺，立即通報南部分署第11岸巡隊派員前往救援，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助。

▲台南市南區黃金海岸發現有瓶鼻海豚擱淺在，海巡人員到場救援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市南區黃金海岸5日上午7時多，有早起民眾發現有隻海豚擱淺在沙灘上，民眾雖曾合力將海豚抬回水中，但海豚虛弱無力自行游回大海，又被海水衝上沙灘，海巡人員到場救援，並通報鯨豚救援中心人員到場救援。

▲台南市南區黃金海岸發現有瓶鼻海豚擱淺在，海巡人員到場救援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

海巡人員盡力安撫鯨豚，並避免海豚氣孔進水而窒息，先將牠固定安置於岸上，以濕布覆蓋其身，持續灑水保持濕潤，而後連繫成大海洋生物及鯨豚研究中心人員展開救援。

經初步研判，位於青草崙堤防前方沙灘擱淺海豚為「弗氏海豚」(身長252公分)；黃金海岸前方沙灘擱淺海豚為「印太瓶鼻海豚」(身長200公分)，經海巡人員、民眾及鯨豚研究中心志工合力救援後，擱淺海豚目前生命體徵良好，後續將分別載返鯨豚研究中心觀察並評估健康狀況。

▲台南市南區黃金海岸發現有瓶鼻海豚擱淺在，海巡人員到場救援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，近年來鯨豚擱淺受困案件時有所聞，為關懷海洋永續及保育海洋生態，民眾如果發現擱淺鯨豚時，可依循「三要四不原則」，要扶正、要保濕、要紀錄呼吸心跳，不要讓鯨豚風吹日曬、不要站於離頭部尾部太近的地方、不要推拖拉扯牠、不要喧嘩，並撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將立即前往協處。

▲台南市南區黃金海岸發現有瓶鼻海豚擱淺在，海巡人員到場救援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據蘭陽博物館指出，瓶鼻海豚體型粗壯，嘴喙短且呈厚實之瓶狀，全身灰黑偶而披肩明顯。背鰭形狀則變異大，鐮刀型或厚實的三角形皆有，生性活潑且好奇心旺盛，可能接近船隻船首或船尾乘浪。主要以魚類及少數魷魚為食，底棲性或大洋性皆有，瓶鼻海豚會根據族群內個體的性別與年齡組成，尋找最適宜的覓食地點，例如育幼中的雌性及幼體群較集中於近岸覓食；青壯年及成熟個體則在稍遠的海域。台灣海域的瓶鼻海豚主要分布於台灣東海岸、北部與澎湖水域。

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