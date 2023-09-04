台南1社區大樓住戶大會爆肢體衝突！夫妻與保全各自驗傷　

記者林東良／台南報導

台南市安平區1處社區大樓9月2日於華平里活動中心召開住戶大會，發生住戶與保全人員發生全武行，台南市警四分局據報馬上派員前往查處，警方指出，目前該3人皆表示不須救護人員協助送往醫院救護，將自行至醫院驗傷，再考慮是否提告。

▲台南市安平區1處社區大樓9月2日於華平里活動中心召開住戶大會，發生住戶與保全人員發生全武行。（記者林東良翻攝）

▲有網友在臉書社群爆料指出，台南市安平區1處社區大樓9月2日召開住戶大會，有住戶遭保全人員毆傷。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

有網友在臉書社群爆料指出：台南市安平區1處社區大樓9月2日召開住戶大會，分區報到期間，眾多住戶遭保全以文件不足為由（住戶持有委託書卻遭要求區權人本人親自持身分證到場證明、區權人有數間房產[未超過全部區分所有權五分之一]，已授權承租戶，但管委會表示數間房產僅能以一戶代表開會…等，因而拒絕承認其有效授權，並拒絕放行入場。大會開始，主席以開會人數不足為由，宣布流會。以致所有住戶群情激憤發言抗議。此時保全人員為壓制在場住戶，出手毆打並叫囂。

網友指出，2021年8月社區，該處大樓也發生保全人員毆打女性住戶以致骨折，開刀住院。其間管委會與保全公司不聞不問，連調閱監視器也以故障為由拒絕調閱。問題並非住戶不願更換保全，而是管委會續任後，至此已近兩年未召開住戶大會，住戶寄發存證信函也遭管委會無回應。保全…等續約問題，皆由管委會自行召開委員會議通過，住戶制衡力量完全遭剝奪。管委會由始至今對外發言，將一切問題歸咎住戶散播不實謠言，並隨意點名，將住戶列出黑名單公布於大樓各電梯與社區大門。目前所公布的問題只佔少部分，現階段住戶們希望有能者出面指導，協助脫離管委會與保全公司的惡爪。

台南市警四分局對此表示，9月2日下午1時54分許，台南市安平區華平里活動中心發生打架糾紛，警方據報迅速到場查處，警方了解，該起糾紛係大樓徐姓住戶夫妻與保全公司徐姓員工，因對社區開會議程有異議，進而在室內有互相拉扯情事，該3人皆向警方表示不須救護人員協助送往醫院救護，警方於現場告知雙方相關權益後，3人表示將自行至醫院驗傷，另再考慮是否提告。警方強調一旦提告警方將依法受理偵辦。