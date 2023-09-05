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他問「天蠍女特質？」一票秒喊：超多正妹！1點卻嚇慘過來人

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲有人覺得天蠍女很多正妹。（示意圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人對12星座有既定印象，其中，天蠍座常被聯想到「愛恨分明」、「神秘感」、「心機重」等詞彙。就有網友發文聊「天蠍女」，「一般都會說天蠍很那個，有木有天蠍女特點的八卦？」有人秒嚇呼「我25年前甩掉的前女友，恨我到現在」，但也有網友直讚優質、可愛，引發熱議論。

有人在PTT的Gossiping板以「有沒有天蠍女的特點？」為題問卦，文中表示，「天蠍女感覺有女人味、很聰明，感覺食量也不小，感覺一般都會說天蠍很那個，有木有天蠍女特點的八卦？」

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話題吸引網友留言分享自己的印象，「冷」、「很會吸引人，但又喜歡裝傻」、「幾乎都正妹我的錯覺嗎」、「蠍蠍蠻可愛的，外冷內熱」、「胸很大」、「努力有目標有想法」、「很色」、「當你在問的時候，就已經中了天蠍女的計了」、「不能得罪的星座」、「正妹好像蠻多的」、「很愛記仇、外冷內熱。」

其中，有人則提到幾位天蠍女明星，包括「不敗女神」林青霞、「玉女掌門人」周慧敏、「電眼女神」林熙蕾、韓劇女神全智賢。另外還有朱茵、宋慧喬、韓韶禧、艾瑪史東、安海瑟薇、林依晨、陳意涵、楊紫、趙露思、曾之喬等女星亦是天蠍座。

▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

▲宋慧喬經紀公司UAA發出道歉聲明。（圖／翻攝自宋慧喬Instagram）

▲林依晨出席Dior珠寶晚宴。(圖／記者林敬旻攝)

▲天蠍女藝人。（圖／（上）趙露思微博、（中）宋慧喬IG、（下）記者林敬旻攝）

不過留言處也有一票怕爆，嚇呼天蠍女1點很恐怖，「會被記仇一輩子」、「我25年前甩掉的前女友，恨我到現在」、「愛記仇，沒事又出一些破綻百出的歪計，搞得周邊人都懵了」、「親身經歷，很記仇是真的」、「愛你愛到死，不愛恨到死」、「很美很吸引人，愛你的時候，你會是大皇帝，不愛你的時候，你什麼也不是。」

也有網友看到星座文就吐槽，「開心會想笑、難過會想哭」、「第23對染色體通常是XX」、「一般生日都在10月底，也有11月的」、「生日都在10月或11月，不會是6月」、「生日一定不是在5、6月」、「餓了會吃飯，絕大多數晚上會睡覺。」

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