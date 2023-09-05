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友人批「讓我思考一下好嗎？」沒禮貌　眾人揪1巨雷：不開心

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲有時自認用語很得體，在別人耳裡卻不然。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

說者無心、聽者有意，有時明明自認用語很得體，在別人耳裡卻不然。近日，就有網友表示，在「讓我思考一下好嗎？」與「嗯……讓我想一想」兩句中，朋友覺得前者比較沒禮貌，可他認為不會，忍不住詢問其他人的想法，比較兩句過後，感覺哪邊比較沒禮貌？話題意外掀起討論。

這位網友在PTT的WomenTalk發文，「請問這兩句話那一句比較有禮貌？」分別是「讓我思考一下好嗎？」跟「嗯……讓我想一想」，「朋友說『讓我思考一下好嗎？』比較沒禮貌，我自己覺得不會，所以想問一下各位帥哥美女的想法，謝謝。」

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看到貼文後，許多人也秒選前一句，紛紛點出暗藏1地雷，「好嗎感覺不耐煩」、「聽到第一句會不高興」、「反問的語氣感覺會讓人看了比較不開心」、「不要加好嗎+1」、「祈使句有質疑的意味，第一句不禮貌」、「講第一句會有點覺得，對方不給自己思考時間的感覺。」

還有網友指出，「『好嗎』這種假裝反問，實則不耐煩的用詞，不管是以什麼語氣和腔調說，都很沒禮貌」、「快點好嗎、安靜好嗎、等一下好嗎？」「『好嗎？』=假裝禮貌，但是是在逼對方禮貌的說『好，你思考沒關係』。」

但也有一票表示，「兩句話對我來講沒差」、「要聽口氣吧？」「都不覺得沒禮貌，但是讓我思考一下聽起來很生疏」、「看是問什麼事，跟哪句沒差」、「都還好吧？都算有禮貌」、「很難判斷，光是好嗎的語氣，就有不耐煩跟禮貌之分」、「打字跟說的差很多」、「也要看對象是誰」、「文字無溫度，這樣問沒有意義。」

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