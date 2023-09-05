日本人來出差　抱怨「台灣人1惡習」！一票認了：無法反駁

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者朱祖儀／綜合報導

常說「台灣最美的風景是人」，台灣的人情味經常被外國人讚賞。但一名日本人到台灣出差，卻發現台灣人有個壞習慣，就是只要自己方便，造成別人困擾也不在乎，出門短短10分鐘路程，就能看到各種交通亂象，忍不住直搖頭。文章曝光後，不少人都認同嘆道「無法反駁」。

原PO在PTT發文表示，日本同事日前來台灣出差，最近準備要回國了，就想去吃一頓熱炒當作替對方餞別，但就在酒酣耳熱之際，對方突然提到台灣有個現象讓人很詫異，就是「台灣人寧願自己方便，造成別人困擾也ok，就算造成危險也不在意」。

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日本同事舉例，在10分鐘的車程內就能看到，有人逆向、斑馬線不讓行人、併排停車、闖紅燈、跨越雙黃線、行人穿越分隔島過馬路、人行道騎車、騎樓被攤販佔據超難走等狀況。原PO當下不知道該怎麼解釋，只好淡淡回了「民族性」3個字，好奇如果是其他人被問到同個問題，有沒有比較好的答案？

不少人看到後紛紛認同，「就是事實，沒有什麼好說的」、「台灣人不覺得有困擾到別人啦」、「事實啊，通常這種人都過得很好，隨便丟垃圾的、隨便停路邊，你不想配合還會被他們看沒有」、「做自己、好自在，事實上你舉例的部分，台灣人也不會覺得是困擾」、「確實台灣人就是自私自利，但是損害到自己的時候就說人情味」、「無法反駁，自己方便就好的民族性」。

但也有人認為，「反觀日本人過度強調不造成別人困擾，才是社會集體的情緒勒索吧」、「日本人一堆看不見的潛規則才好笑，台灣都直接來，沒有在演的」、「先問問她日本為何要造成全球的困擾」、「日本人只會對不認識的人不製造困擾而已，認識日本人就會知道他們的難搞」、「日本人也會啦，只是日本社死比較嚴重」。