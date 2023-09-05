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海葵餘威仍在！國內線班機取消27架次　交通船104航次停航

▲濃霧深鎖金門，1500名旅客塞爆金門機場。（圖／記者林名揚翻攝）

▲今國內線班機仍有27架次取消。（資料圖／記者林名揚翻攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵遠離並減弱為熱帶性低氣壓，不過台灣今天(5日)仍受外圍環流影響移入相當多水氣，國內線班機取消27架次，另離島交通船今取消104航次。

民航局表示，受海葵颱風影響，今日截至上午10時，國內線取消27架次，國際暨兩岸航線未受影響。

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交通部航港局則表示，受海葵颱風影響，今日(9月5日) 共有13航線、104航次離島將通船停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

停航航線如下：

1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)。
4.南竿-莒光：部分停航(停航2航次、開航4航次)。
5.南竿-東引：全部停航(2航次)。
6.金門-石井：全部停航(2航次)。
7.金門-五通：全部停航(16航次)。
8.布袋-馬公：全部停航(8航次)。
9.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。
10.東港-小琉球：全部停航(48航次)。
11.鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。
12.富岡-綠島：部分停航(停航3航次、開航7航次)。
13.後壁湖-蘭嶼：部分停航(停航2航次、開航4航次)。

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