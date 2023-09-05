海葵餘威仍在！國內線班機取消27架次　交通船104航次停航

颱風「海葵」以熱帶風暴級的強度，5日5點20分前後在福建省東山縣沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有8級（20米/秒）。福州市宣布，5日中小學、幼稚園停課1天。另外，5日凌晨，福建省福州市永泰縣一消防車墜河，車內載有9人，目前4人獲救，5人失聯。