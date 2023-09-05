全台防午後大雷雨　今起易有劇烈天氣

▲午後防大雷雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（5日）至周五大氣很不穩定，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨的機率，午後易有大雷雨，伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨雷達觀測資料顯示，受台灣及大陸限制水氣的輸入，海葵颱風明顯減弱，環流僅剩一些零散回波；最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，海葵逼近福建陸地、持續減弱，即使未來路徑有變，對台已不致構成威脅。

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吳德榮指出，另一熱帶性低氣壓（TD14）在琉球東南方海面，今將發展成第13號颱風「鴛鴦」，環境氣流將導引其向東北方快速進行，對台無威脅，侵襲日本的機率也很低。

▼海葵逐漸遠離，熱帶低壓不侵台。（圖／氣象局）





吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五受季風低壓環流影響，台灣水氣多、大氣很不穩定，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨的機率，午後易有大雷雨，伴隨劇烈天氣，山區已有連日大量降雨，應注意其提高坍方、落石、土石流的發生機率。

吳德榮分析，周六季風低壓的水氣帶漸往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，其他各地天氣穩定、晴時多雲；周日、下周一微弱東北風影響，迎風面東北部、北部有局部短暫雨的機率，其他各地天氣穩定、晴時多雲。