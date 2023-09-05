幕後／郭台銘「鈔能力」能解公關危機？　地方派與競辦派角力

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘8月28日正式宣布參選總統並準備展開連署，然而當天卻只公布一位發言人黃士修並身兼連署總顧問，先前力挺郭台銘的地方派系要角均未現身參選記者會。據了解，郭陣營目前暫由黃士修充當操盤手，至於先前挺郭不遺餘力的地方派系，由於壓根沒收到參選記者會的邀請，不只抱怨「不知道郭辦在幹嘛？」也抱怨「不要再說我是郭辦的人，因為我連郭辦都沒去過」，郭台銘還在自信稱要整合在野，競辦內卻已暗潮洶湧，地方派系與中央幕僚角力逐漸浮上檯面。

郭陣營人士表示，這次要打一場與傳統不一樣的選戰，故目前暫未採行傳統的競選組織架構，眼前就是由連署總顧問黃士修充當類似於競選總幹事或競選執行長的職務。據了解，郭台銘凡事力求親力親為，經常親自改講稿改到好幾個版本，所以對於競選組織亦採取扁平化管理。除了黃士修之外，郭也獲得好友們拔刀相助，有的也會定期與郭開會；據了解，這些友情顧問包括前立委陳文茜，以及她的多年好友、前民進黨主席許信良，還有資深媒體人陳浩、楊照等人。

郭陣營人士說，目前許多決策是由郭台銘與幕僚們開會決定，郭的決策會參考顧問們的意見，日常瑣事則是幕僚們共識決提出方案，然後給郭參採。但不管是行程安排、媒體規劃，郭都經常臨時變卦，幕僚們也只能隨機應變。近日郭更數次公然批評媒體對他不友善，使得媒體關係相當緊張，這都是郭欠缺專業政治經理人的苦果。

針對連署布局，外界質疑，黃士修雖然有公投經驗，但兩次都是獲得國民黨相助，且他本人較擅長媒體及議題操作，陸戰能力難免令人存疑。不過，據悉，郭陣營已規劃在六都廣設連署站，透過宣傳吸引選民自發前來，其中也會設置幾個大型站點當作示範站，這套規劃預計用在人口稠密區，目前已發包給公關公司執行。

至於人口較不稠密的地區，郭陣營人士說，這方面才需要仰賴陸戰組織。但因藍營地方派系要角先前都未現身郭台銘參選記者會，外界因此認為他們已跟郭劃清界線。藍營地方派系人士亦證實，郭宣布參選前一天，許多聽聞消息的地方耆老都想要出面站台，但跟郭溝通之後，都被勸阻了。同時也有地方派系人士說，壓根沒收到郭辦的邀請通知，不知道郭辦在幹嘛？一位經常協助郭台銘的地方派系人士甚至抱怨，「不要再說我是郭辦的人，因為我連郭辦都沒去過。」

據悉，郭台銘之所以對於參選記者會保密到家，其實是擔心消息走漏，尤其之前地方派系不管是舉辦挺郭午宴或是試圖在中常會串連換侯，都因消息走漏而見光死。但一位地方派系人士感慨，郭幕僚都不夠政治份量，郭自己也是政治素人，如今還找黃士修操盤，大家只能持續觀察。這番言論，頗有「走著瞧」的角力意味。

郭台銘雖把重兵放在空戰宣傳，但以他乾綱獨斷的性格，又欠缺專業政治經理人的管理、緩衝及保護，已經造成一場不小的公關危機，勢必對接踵而來的連署造成影響，這也突顯郭團隊是臨時編組的雜牌軍，橫向溝通與危機處理尚待磨合；郭台銘自稱政治素人，許多眉眉角角難以一步到位，而選舉只剩短短幾個月，要如何步上軌道，顯然只有「鈔能力」是不夠的了。