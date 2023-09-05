總統府周遭遇強降雨就淹　2500億前瞻治水補助「首都掛零」

記者黃翊婷／綜合報導

近期台灣接連受到颱風杜蘇芮、卡努、海葵影響，部分縣市的治水問題也躍上檯面。民進黨台北市議員洪婉臻曾表示，總統府、北一女周圍一帶只要發生強降雨，就會因為排水不良積淹水，希望北市府重視這個問題。但有市府官員透露，中央訂定前瞻治水預算2500億元，首都獲得的補助卻是「0元」。

▼▲總統府周遭道路遇到強降雨就會出現積淹水狀況。（圖／翻攝自Facebook／洪婉臻）

民進黨台北市議員洪婉臻上個月15日曾在臉書發文表示，一連幾天大雨讓台北市不斷傳出淹水災情，例如長沙與博愛路口、桃源街與寶慶路口等地區，最誇張的是總統府、北一女周圍一帶，只要發生強降雨，就會因為排水不良，導致民眾、學生需要涉水而過，希望北市府不要以「大雨過後水很快就退了」、「極端氣候」為理由，應該好好正視並檢討這個問題。

根據《聯合新聞網》報導，有北市府官員透露，中央前瞻治水預算2500億元，卻以「北市財政狀況最好」為由，沒有給予任何補助，只有一般性補助；目前北市府正在研議防洪計畫，希望將雨水下水道排水標準從78.8毫米提高到88.8毫米，上百億元預算全由北市府自籌支出。

不過，對於中央與地方的前瞻治水預算爭議，目前尚未獲得相關單位回應。

此外，台北市在3個月內先後於信義、大同、南港、中山區出現「天坑」。台北市副市長李四川當時曾表示，在極端氣候下，任何市政建設工程都無法克服瞬間的災害，只有靠基礎建設發揮最大的功能，達到減災，百姓看不到的市政建設工程，才是城市的良心，身為政治人物應該誠實面對極端氣候帶來的災害。