▲中嘉寬頻吉隆攜手基隆高中，推廣「媒體識讀」聰明防詐騙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

「影像力就是影響力！」每個高中生都離不開手機上網，然而手機的上網看到內容包羅萬象、豐富有趣，卻夾藏著假新聞、詐騙等不實資訊。根據調查，基隆高中100位參與暑期輔導的學生，有超過半數曾經看過手機的假新聞或詐騙訊息，因次這次基隆高中特別為暑輔小高一新生安排媒體識讀講座。

本活動是由基隆市政府觀光及城市行銷處舉辦、中嘉寬頻｜吉隆協辦，邀請中國科技大學李佳懷副教授主講對學生很實用的「假新聞辨別」與「手機剪輯攻略」等主題，給小高一的新生們一個豐富的新生訓練。用手機拍照與錄影是學子每天都會用到的手機功能，但怎樣拍出大家想看、一眼可看出重點，可以抓住大家目光的內容卻是一門藝術。

況且日後學習歷程，學生們都要用影片或照片輔助，讓觀眾有想看下去的強烈意圖！而講師從解構影音創作開始切入主題，讓學子們透過親自實作與作品分享，瞭解如何拍出精采的影片，在短時間內呈現要傳達的意象，同時也了解媒體創作的過程，進而成為一個數位時代的聰明閱聽人。

因為人手一機，所以每個學子都可以是自媒體，尤其現在VR、AR、BIG DATA、AI與IoTs盛行下，許多假訊息也因應運而生，人們容易被假新聞蒙蔽、被假訊息詐騙，所以這個主題相當重要！超過一半同學們都有收過詐騙的訊息，這真的是太恐怖了！講師介紹「事實查核中心」網站與「165反詐騙網」，並分享實際假新聞案例讓同學判斷，藉此讓同學們瞭解「媒體識讀」的重要性。

基隆高中的孩子都需要接收許多不同課程的刺激，學校始終認為透過不同領域的刺激，可以讓孩子更具備面對社會的能力！基中也感謝基隆市政府跟中嘉寬頻｜吉隆這一次的大力協助，讓媒體識讀課程提早進入校園，學生們在AI數位時代，聰明又安全的吸收新知識。