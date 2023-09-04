　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中嘉寬頻吉隆攜手基隆高中　推廣「媒體識讀」聰明防詐騙

▲中嘉寬頻吉隆攜手基隆高中 推廣「媒體識讀」聰明防詐騙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中嘉寬頻吉隆攜手基隆高中，推廣「媒體識讀」聰明防詐騙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「影像力就是影響力！」每個高中生都離不開手機上網，然而手機的上網看到內容包羅萬象、豐富有趣，卻夾藏著假新聞、詐騙等不實資訊。根據調查，基隆高中100位參與暑期輔導的學生，有超過半數曾經看過手機的假新聞或詐騙訊息，因次這次基隆高中特別為暑輔小高一新生安排媒體識讀講座。

本活動是由基隆市政府觀光及城市行銷處舉辦、中嘉寬頻｜吉隆協辦，邀請中國科技大學李佳懷副教授主講對學生很實用的「假新聞辨別」與「手機剪輯攻略」等主題，給小高一的新生們一個豐富的新生訓練。用手機拍照與錄影是學子每天都會用到的手機功能，但怎樣拍出大家想看、一眼可看出重點，可以抓住大家目光的內容卻是一門藝術。

▲中嘉寬頻吉隆攜手基隆高中 推廣「媒體識讀」聰明防詐騙。（圖／記者郭世賢翻攝）

況且日後學習歷程，學生們都要用影片或照片輔助，讓觀眾有想看下去的強烈意圖！而講師從解構影音創作開始切入主題，讓學子們透過親自實作與作品分享，瞭解如何拍出精采的影片，在短時間內呈現要傳達的意象，同時也了解媒體創作的過程，進而成為一個數位時代的聰明閱聽人。

因為人手一機，所以每個學子都可以是自媒體，尤其現在VR、AR、BIG DATA、AI與IoTs盛行下，許多假訊息也因應運而生，人們容易被假新聞蒙蔽、被假訊息詐騙，所以這個主題相當重要！超過一半同學們都有收過詐騙的訊息，這真的是太恐怖了！講師介紹「事實查核中心」網站與「165反詐騙網」，並分享實際假新聞案例讓同學判斷，藉此讓同學們瞭解「媒體識讀」的重要性。

▲中嘉寬頻吉隆攜手基隆高中 推廣「媒體識讀」聰明防詐騙。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆高中的孩子都需要接收許多不同課程的刺激，學校始終認為透過不同領域的刺激，可以讓孩子更具備面對社會的能力！基中也感謝基隆市政府跟中嘉寬頻｜吉隆這一次的大力協助，讓媒體識讀課程提早進入校園，學生們在AI數位時代，聰明又安全的吸收新知識。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►海葵撲台！林右昌：各縣市可因地制宜下令撤離

►海葵颱風逐漸逼近！第十河局嚴陣以待　啟動防汛整備工作

►「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

►海葵颱風逼近！北部海巡勸離民眾　違者最高可罰25萬

ET快訊
快訊／台東宣布「2村、1校明停班課」　14學校停課不停班
如果沒有周星馳...梁朝偉不會是影帝　而是全港最帥「電器銷售
安柏赫德爆「改名隱居」　雙手拄拐杖現身
醫示警「大便極限時間」　該起身了！
LIVE／海葵減弱「重整西行」！氣象局最新說明
00929配息出爐！　年化殖利率7.85%
快訊／休旅車撞人肇逃　騎士無呼吸心跳！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北推水保審查數位化　簡政便民「年減50萬張紙」

中嘉寬頻吉隆攜手基隆高中　推廣「媒體識讀」聰明防詐騙

秋遊揪友遊新北！新北推出秋季24大系列活動　吃喝玩樂一把抓

屏東南州自小客+休旅車擦撞　休旅車翻覆駕駛受困…4人送醫

海葵颱風離去　台南市5日正常上班上課

垃圾量激增！蘇俊賓赴「欣榮」協商　垃圾車準點收運可望解決

海葵逐漸遠離　雲林縣長張麗善：仍須留意西南氣流影響

海葵颱風暴風圈遠離　黃偉哲責成市府團隊迅速恢復市容

郭祿食品暨日勝機構合贈1800份中秋禮品　感謝桃園消防兄弟辛勞

桃市府秘書處長許淑真請辭獲准　參事于建國5日起代理

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

熊熊婚後首露面「放話生3胎」　沈玉琳邀上節目「現在少新鮮的老公」

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

日本推站立式午休小房間　睡20分鐘取經長頸鹿生態

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

新北推水保審查數位化　簡政便民「年減50萬張紙」

中嘉寬頻吉隆攜手基隆高中　推廣「媒體識讀」聰明防詐騙

秋遊揪友遊新北！新北推出秋季24大系列活動　吃喝玩樂一把抓

屏東南州自小客+休旅車擦撞　休旅車翻覆駕駛受困…4人送醫

海葵颱風離去　台南市5日正常上班上課

垃圾量激增！蘇俊賓赴「欣榮」協商　垃圾車準點收運可望解決

海葵逐漸遠離　雲林縣長張麗善：仍須留意西南氣流影響

海葵颱風暴風圈遠離　黃偉哲責成市府團隊迅速恢復市容

郭祿食品暨日勝機構合贈1800份中秋禮品　感謝桃園消防兄弟辛勞

桃市府秘書處長許淑真請辭獲准　參事于建國5日起代理

「最美星二代」同框韓男神玄彬！　低胸小洋裝罕見辣露事業線

快訊／台東縣宣布「2村、1校明停班課」　14學校明停課不停班

新北推水保審查數位化　簡政便民「年減50萬張紙」

Moynat不退流行的梯形包Gabrielle！最優雅M字旋鈕、首推帆布材質必收

國慶主題「中華民國」消失　侯辦批不倫不類：民進黨沒本事台獨

綠舞「玉兔賞月」入住加人免加價　加賀屋孝親樂齡遊三專案

快訊／威力彩4.4億開獎了！中這7碼財富自由　幸運兒是你嗎？

苦苓因1事槓上電視台　喊話「人道一點」：又不是拍災難片

新自強號集電弓受損「阻行車」！台鐵晚間復駛　南迴線明恢復行車

LIVE／海葵減弱「重整西行」！本島解除陸警　氣象局最新說明

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

地方熱門新聞

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

即／狂風咻咻叫！楠梓4827戶停電

猶如電影！台中望高寮現火燒雲美景

超大豪雨溪河暴漲！花蓮大橋緊急封橋

屏東狂風暴雨「垃圾桶上街散步」

高雄淹水！直擊漂漂河2.0水上摩托車

又見高雄漂漂河！前鎮和祥街淹50cm

海葵颱風來襲台南停電21582戶搶修全部復電

麗寶樂園宣布今停業一天

高雄情侶撐傘秒開花　路樹險砸騎士

侯友宜要求加強戒備　明早恢復市容

浪漫禮堂「彩排文定儀式」　新娘笑了

海葵強大陣風　吹倒台8線30公尺松樹

海葵來襲　台電桃園區處緊急應變

更多熱門

相關新聞

宣導防詐　周子瑜媽媽現身警局

宣導防詐　周子瑜媽媽現身警局

隨著疫情的解封，民眾至各地旅遊的需求大增，各國歌唱團體陸續展開演唱會，詐騙集團也看準機會開始詐財，為使民眾注意各項詐騙型態以避免遭受詐騙，岡山分局邀請到TWICE台灣成員周子瑜的媽媽黃燕玲，和警方一起現身說法，透過聊天的方式拍攝反詐騙宣導短片，對談中帶入各種詐騙模式，讓民眾輕鬆觀看影片的同時也能了解詐騙態樣，加深民眾對詐騙手法及面對詐騙的應對方式之印象。

新北甘藷季熱鬧登場　金山警宣導反詐、反毒

新北甘藷季熱鬧登場　金山警宣導反詐、反毒

金山警走入機車考場　加強民眾識詐觀念

金山警走入機車考場　加強民眾識詐觀念

社區警政再出發　金山警強力宣導識詐

社區警政再出發　金山警強力宣導識詐

大台南警友會理事長榮退

大台南警友會理事長榮退

關鍵字：

基隆高中識讀防詐

讀者迴響

熱門新聞

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　萬人驚呆

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

明天收心上班！停班停課最新風雨預測出爐　

公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

颱風天「忍淚幫老公設靈堂」　網鼻酸炸鍋：下地獄

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

更多

最夯影音

更多
颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面