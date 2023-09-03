海葵撲台！林右昌：各縣市可因地制宜下令撤離

▲內政部長林右昌表示：縣市災防指揮官可因地制宜下令撤離。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專，下同）

記者郭世賢／綜合報導

中度颱風「海葵」直撲台灣，總統蔡英文、行政院長陳建仁、行政副院長鄭文燦、經濟部長王美花及交通部長王國材今（3日）上午8點視察中央災害應變中心，叮嚀一定要對颱風影響料敵從寬，請各縣市政府在今天白天務必確實執行預防性疏散撤離工作。林右昌表示，只要縣市長判斷有預防性撤離的需要，就可以因地制宜下令撤離，不需要待水保署發佈土石流警戒通報後才進行撤離。

林右昌指出，他跟蔡總統回報，這幾天已一再要求提醒，而從昨（2日）開始，各縣市均已積極在進行疏散撤離當中，包括慢性病患、孕婦在內，累計已預防性撤離將近3000位民眾。他也在會後，一一致電宜蘭、花蓮、台東以及屏東四位縣長，一方面轉達總統與院長的關心，只要地方政府有需求隨時提出，中央會立即全力協助支援。

林右昌表示，另一方面，則再次提醒預防性撤離工作，縣市長是縣市災害應變中心的指揮官，只要縣市長判斷有預防性撤離的需要，就可以因地制宜下令撤離，不需要待水保署發佈土石流警戒通報後才進行撤離。此外，他也致電告知金門縣陳縣長，在國防部的支援下，兩架次C130運輸機已於8時47分起飛，載運台電支援的物資、機具、人車前往金門支援防救災，以強化確保金門電力供應維護的韌性。

林右昌說，經過從9月1日起的提前準備，現在各級政府都已上緊發條，雖然颱風來勢洶洶，防災的壓力很大，但中央與地方政府齊心合作，全民動員同力防颱！相信天佑台灣，讓一切都能平安！