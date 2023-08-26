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防詐不間斷！新北甘藷季熱鬧登場　金山警宣導反詐、反毒

▲新北甘藷季熱鬧登場　金山警宣導反毒、識詐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北甘藷季熱鬧登場，金山警分局宣導反毒、識詐及交通安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府舉辦的「2023新北市金山甘藷季」於今（26日）下午在新北市金山區台大醫院金山分院前熱鬧登場，讓現場民眾體驗搭建土窯的田野樂趣，並由大會提供美味的甘藷，全場共有100座土窯相當壯觀，金山警分局結合新北市政府警察局騎警隊，在現場向前來參加活動的民眾宣導「反詐」、「反毒」等預防犯罪及交通安全觀念。

▲新北甘藷季熱鬧登場　金山警宣導反毒、識詐。（圖／記者郭世賢翻攝）

小朋友看見新北騎警隊的警察叔叔騎在高大的馬兒上，都驚訝連連相當興奮，頻頻伸手觸摸馬兒，也搶著要和騎警隊拍照，金山警分局與新北市政府警察局騎警隊、警察志工、義刑等組成的「犯罪宣導團」也抓緊時機，告訴參加活動的小朋友們，無論自己或家人，接到可疑的來電，可以撥打165或是110向警察叔叔尋求協助，也提醒爸媽駕駛汽機車行經路口，要記得禮讓行人，保護每一個用路人的安全。

金山警分局長蔣叔君表示，本次活動將「識詐」、「交通安全」等預防犯罪觀念的宣導工作深入家庭，同時也提醒駕駛人來金山地區觀光時，應遵守交通管制措施，勿於道路紅線違規停車及併排停車，保持路口淨空，還給本地居民安全的交通環境。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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