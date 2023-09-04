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鍾東錦參訪世客博唱山歌博感情　邀各界一覽苗栗展區《山項･尋》

▲鍾東錦參訪世客博唱山歌博感情　

▲鍾東錦參訪世客博，即興唱山歌博感情。（圖／記者楊淑媛攝）　

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」在桃園開展進入第25天，未受海葵颱風影響，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌4日帶領苗栗市府及議會團隊，由客委會副主任委員范佐銘、桃園市長張善政陪同，參訪世客博主場館。鍾東錦應邀即與高唱客家山歌，和大家博感情，並力邀大家到臺灣館苗栗縣展區《山項･尋》(山上･找)」體會客家特色。

▲鍾東錦參訪世客博唱山歌博感情　

▲共同完成客家代表花卉一齊綻放的展品，范佐銘、張善政、鍾東錦、李文斌(由左至右)擺出花樣萌照。（圖／新聞處提供）

張善政市長指出，桃園雖為客家大縣，但若沒有苗栗縣政府的支持，本次「2023世界客家博覽會」就不會如此成功，感謝苗栗縣政府在博覽會籌備期間，給予桃園大力支持，並且將苗栗展區籌備得有聲有色，截至目前為止，外界對於世客博的迴響都相當正面，在此背後，深具客家文化特色的苗栗展區功不可沒。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗因開發較慢，因此保留了許多好山好水的原始風貌，相當推薦全國各地好友，趁著千載難逢的機會，先到世界客家博覽會參觀，並歡迎所有朋友到苗栗遊玩、住宿，找尋好聽、好看、好吃、好客的苗栗客家味。

▲鍾東錦參訪世客博唱山歌博感情　

客委會副主任委員范佐銘感謝今日苗栗縣府團隊及縣議會團隊前來參觀世界客家博覽會，一起欣賞苗栗展館的客家文化特色。苗栗是客家大縣，擁有許多珍貴的文化與特色，希望所有來參觀苗栗展區的朋友，都能更加認識苗栗。

▲鍾東錦參訪世客博唱山歌博感情　

活動現場張市長也與苗栗縣長鍾東錦、客委會副主任委員范佐銘，以及苗栗縣議會議長李文斌，分別以代表幸福與美好的桃園市花「桃花」、客家五花之一的苗栗縣花「桂花」、台灣花布經典的「牡丹花」，以及象徵客家女性堅韌質樸的「夜合花」，共同完成客家代表花卉一齊綻放的展品，象徵客家人團結友善精神，本件展品也將於世界客家博覽會台灣館苗栗展區展示，歡迎民眾前來打卡、拍照。

包括苗栗縣長鍾東錦、客委會副主任委員范佐銘、苗栗縣議會議長李文斌、苗栗縣議會團隊、苗栗縣政府團隊、市府觀旅局長周柏吟、客家局主任秘書鍾麗民、桃園市旅行公會理事長呂中豪、台灣國民旅遊協會理事長蔡子健、亞洲台灣客家聯合總會總會長彭仲年等均一同出席活動。

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