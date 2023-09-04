苗栗脫鉤台中成「颱風假分水嶺」　鍾東錦直球對決說話了

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

海葵颱風來襲，暴風圈壟罩南台灣，帶來狂風豪雨，台中以南等14縣市均宣布停班停課，而苗栗縣則成了「颱風假分水嶺」，以北均正常上班上課。由於昨(3日)晚間苗栗出現風雨，不少鄉親紛紛抱怨上班上課決定；縣長鍾東錦今出席桃園活動，受訪時直球回應，台中放颱風假並不會影響苗栗，今(4日)風雨也不大，苗栗沒有出現太嚴重災情，「天佑苗栗、感謝老天保佑！」

▲苗栗縣長鍾東錦回應颱風假。（圖／記者蔡文淵翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾東錦今受訪時表示，放颱風假與否，除了要考量周遭縣市外，重點還是中央氣象局的標準，昨天公告苗栗風雨沒達標，且晚間8點多宣布時，颱風眼也逐漸離開台灣，因此決定苗栗今正常上班課。

鍾東錦說，苗栗的生活圈主要還是靠近新竹縣市，因此昨有持續與新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科聯繫，「畢竟苗栗學生、上班族往新竹的多，萬一家長要上班，但學生停課，小孩沒有人照顧，反而麻煩！」鍾東錦坦言，自己也很想放假，但有時礙於各方面判斷，綜合起來真的就沒有達到標準，因此只能做出正常上班課的決定。

至於台中媽媽市長盧秀燕宣布放假，鍾東錦也說，台中放假其實不太會影響苗栗，「台中既然放假了，要到台中上課的同學就不去了，上班的鄉親也不用去，這是很自然的；我昨天也跟盧市長溝通，沒有正確不正確，只是我們現在還有很多事要做，時間緊迫，既然風雨不嚴重，如果可以就盡量上班。天佑苗栗，沒有重大災害，感謝老天保佑！」