海葵過境苗栗沒颱風假！鍾東錦臉書「回應4字」　鄉親全死心

▲ 苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

海葵颱風來襲，暴風圈壟罩南台灣，帶來狂風豪雨，台中以南等14縣市均宣布停班停課；同樣位於中部的苗栗昨(3日)晚間風雨強勁，但今仍照常上班課，令不少縣民崩潰，紛紛湧入縣長鍾東錦臉書懇求放假。鍾東錦今(4日)一早也在臉書做出回應，果斷直言「風雨無阻」4字，讓縣民鄉親全都死心。

台中市雖然預測風雨在標準邊緣，但媽媽市長盧秀燕考量已經多年沒有颱風登陸，因此決定謹慎因應，宣布台中市今放颱風假一天；然而鄰縣苗栗今卻仍照常上班上課，不少網友紛紛跨縣市向媽媽市長求情，「可以去說幅我們東錦大哥嗎？」

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針對颱風假，鍾東錦今早也在臉書回應，「每到颱風季節，民眾最關心的事情，莫過於隔天是否會放颱風假，因此在本縣宣布正常上班上課後，相關局處同仁立即遭受到了極大的社會壓力，我十分不捨。但其實颱風來臨放假與否自有其法律規定，例如海葵颱風截至目前為止，依據中央氣象局昨晚20:30最新警報消息指出，本縣已脫離颱風陸上警戒區，且風力達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞，才能停止上班上課，因此無法讓鄉親在家休息躲避風雨，是個十分艱難，且有違民眾期待的決定。」

鍾東錦更直言，「我雖不能強硬放假來討好民眾，但我可以與所有鄉親一起照常辦公、處理縣務，讓縣政不因海葵颱風而停擺，我們風雨無阻！」讓縣民鄉親全都死心。

對此，網友也紛紛留言表示，「做對的事，無需理會」、「苗栗縣不在警戒區內，依法行政不放假，縣政府做的是對正確的，加油」、「希望縣長能來三灣南莊看看，昨晚真的下很大雨，外面整個快變廢墟」、「我們不要你的不捨，只要你給颱風假！」