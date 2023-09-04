陸三寶駕駛遇小學放學受阻鳴喇叭惹眾怒　作勢衝撞家長被團團圍住

記者魏有德／綜合報導

陝西西安高新第二小學8月30日放學時，在學校校門口上演了一場鬧劇。一名三寶駕駛開車進入上下學高峰的管制路線時，不僅狂按喇叭引起周圍家長不滿，還用車頭頂著一名女性家長往前開，作勢要踩油門衝撞，這時，周圍家長一湧而上將其攔下，打開車門差點把駕駛從車上拖下來「就地處置」。

▲西安一名三寶駕駛誤闖放學交通管制區惹眾怒。（圖／翻攝大象新聞，下同）

《都市現場》報導，據高新區交警大隊工作人員表示，自該校建校以來，上下學高峰期，此路段禁行。西安警方通報「私家車在小學門口頂著家長前行」結果，行拘5日。

透過現場畫面顯示，這輛白色的私家車行經小學校門附近時，因前來接小孩放學的家長人數較多，車輛移動不便，在失去耐心的情況下，駕駛按下喇叭，沒想到反而引起周圍家長一陣怒罵，甚至還有一名小學生差點被車輛撞上。

這名小學生的母親氣不過，遂擋在轎車前準備討說法，轎車駕駛竟反而踩下油門，將這名母親「頂」了出去，這也讓周圍家長群情激憤，有的人拍打著車輛，還有男性家長把車門打開，作勢要將駕駛拖出來。

警方到場後將開車的34歲許姓女子帶回派出所，最終依據相關法律規定，對許姓駕駛處行政拘留5日，對其違法鳴笛行為處罰款一百元人民幣（約438元新台幣）。