收納車變娃娃車！2幼童「滑落車道高速撞牆」畫面曝　媽狂奔追不到

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

近日摺疊收納手推車相當夯，不少家長外出都會帶上它，除了收納外，還有人會當成小孩的推車。不過，疑似在新北市就發生一起驚悚案件，一對粗心父母將兩名小孩放上推車後，就轉身拿東西，卻忽略一旁就是停車場斜坡道，而這時小孩連人帶車往下滑落，媽媽見狀根本來不及救，兩個小孩高速猛撞牆壁，跌落地面才停下，畫面相當驚悚。

▲家長將收納手推車當娃娃車，讓兩名小孩坐在上面。（圖／翻攝記者爆料網）

網路上流傳一段畫面，一對父母將車停在停車場車道口，一台收納手推車就打開放在一旁，而父母先將物品放置推車內後，媽媽就轉身將其中一名小孩抱上推車，而另一名小孩則自行坐上去。

過程中，媽媽上前將推車拉至一旁，但隨後又轉身到車上繼續拿東西，卻忽略一旁就是斜坡，而此時推車便開始向下滑動，重力加速度導致媽媽發現後根本來不及救，而視角轉到另個鏡頭，可以發現推車高速下滑，最後猛力撞上牆壁，兩個小孩跌落地面後才停下，媽媽這時才趕緊衝上前查看小孩傷勢。

▲▼手推車沿著斜坡下滑，速度快到只剩殘影，最終撞上牆壁才停下。（圖／翻攝記者爆料網）

不過，經記者向新北市警察局及消防局查證，兩局均未接獲報案，這兩名幼童應無大礙，但仍須提醒家長，應多加留意周遭環境，且也應該讓小孩做在屬於他們的娃娃車上較為安全。