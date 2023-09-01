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震撼教育片！駕駛國3車禍慘甩出車外　達人求：繫安全帶，拜託

網搜小組／鄺郁庭報導

一輛黑色小客車昨（8/31）日在國3出意外，撞上閘道護欄後，車子失控滾了好幾圈才停下，駕駛26歲鄧男當時被甩出車外。汽車媒體人「Andy老爹」就在臉書貼出該段恐怖車禍片段，不禁呼籲，「請大家一定要記住，開車、搭車、坐車，只要你在車內，就要繫上安全帶，拜託，不要忘記！」

Andy老爹在粉專貼出10幾秒行車紀錄器的畫面，懇求並警惕每一個乘客和駕駛，「請大家一定要記住，開車、搭車、坐車，只要你在車內，就要繫上安全帶，拜託，不要忘記，包含後座乘客，小孩、老人，都一樣，全部都要繫上……千萬！千萬！千萬！不要忘了……」

▲▼Andy老爹呼籲一定要繫上安全帶。（圖／翻攝自FB／Andy老爹）

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▲Andy老爹呼籲，一定要繫上安全帶。（圖／翻攝自FB／Andy老爹）

影片一出，其他網友也驚呆，「安全帶真的很重要」、「上車第一件事就是繫安全帶」、「真的要繫安全帶，還好人噴出意識清醒沒什麼事」、「開車真的要繫安全帶」、「沒繫安全帶真的很危險。」

據了解，昨日下午2時許，國道3號北上46K處，該部黑色小客車不明原因與白色休旅車發生車禍事故，警消獲報趕抵，黑色小客車駕駛26歲鄧男被甩出車外，頭部重創流血，身體多處疼痛，意識清醒，由救護車將患者送亞東醫院處置；另休旅車駕駛未受傷停於路肩。

▲▼國3車禍，黑色小客車嚴重毀損，駕駛疑未繫安全帶被甩出車外 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲黑色小客車嚴重毀損，駕駛疑未繫安全帶被甩出車外 。（圖／記者陳以昇翻攝）

國道警方初判，黑色小客車鄧男疑未繫上安全帶，事故發生時才會甩出車外，未繫安全帶可依「道路交通管理處罰條例」第31條第2項規定，處3,000至6,000元罰鍰；並重申高速公路事故最常見的肇事因素，就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

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