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「好食好事」率18家台灣食農新創搶國際商機

▲▼ 好食好事,臺灣智慧農業週,媒合會,商機對接,頂新和德基金,新創,創新。（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事於臺灣智慧農業週期間率18家食農新創業者參與海外買家媒合會，圖為國合會農業科技班成員與食農新創團隊們進行合影留念。（圖／好食好事基金會提供）

生活中心／綜合報導

財團法人好食好事基金會為協助農漁新創企業邁向國際舞台，今年特別首度參展「2023臺灣智慧農業週」，並率18家食農新創業者參與3場專業海外買家媒合會，與亞洲台灣商會總會、國合會農業科技班、越南代表團等來自19國買家們等進行商機對接。

好食好事基金會的成立得益於頂新和德基金的捐助，基金會致力於推動台灣飲食和農業創新創業。自2018年以來，所推動的「加速器計劃」已培育了55家台灣的食品農業新創公司，提供輔導、商機資源對接等支援，旨在透過國際化和創新思維，為台灣的食農業帶來具有顛覆性的創新技術和商業模式。

其中，部份新創團隊已經為重要商機建立契機，例如，以純天然蒲草裁切生產吸管的「玩艸植造」將在本次展會後，與越南食品大廠進行當地種植和製造的合作洽談；「魚瑞生技」和「祥詮農創」也透過媒合會獲得東南亞買家前往實地訪廠的機會，對擴展業務上創造價值。

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示：「我們衷心感謝台灣智慧農業週主辦單位的支持，與好食好事共同搭建媒合平台，讓年輕新創團隊與優質國際買家對接。這對台灣食農產業和創新創業帶來正面影響力，期待看到更多台灣食農新創在國際舞台上嶄露頭角！」

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