職場ㄟ大小事演講　李志軒校長分享教育創新逆思維！

▲台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心，辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請白河區仙草實驗小學李志軒校長演講，讓市民朋友收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心，辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，12日邀請白河區仙草實驗小學李志軒校長，分享「醒著做夢的人-談教育創新逆思維!」，逆勢向上創新思維翻轉偏鄉教育，讓市民朋友收穫滿滿。

勞工局長王鑫基介紹李志軒校長，目前服務於白河區仙草實驗小學，因敎學富有創意、嘗試改變舊思維，而且常有創新想法及積極行動力，面對偏鄉少子化問題，將嚴重衝擊教育現場，面對可能被裁校或併校問題，李校長將翻轉偏鄉教育現場的實務經驗，去影響更多的學校校長們，透過新創理念的分享，激勵更多的老師，藉由思維的改變及教學策略的提升，幫助到更多的孩子！學校正在搶學生、企業在搶人才，我們勞工局就業服務網絡就要提前部署「雙搶」的時機，積極培訓優秀人才及辦理企業求才媒合，希望提供企業及勞工朋友更多優質公共服務，穩定勞動市場，同時也為台南經濟成長注入強力動能。

李志軒校長解釋「逆思維」意思是再想一想「think again」或是換位思考「think different angle」，思考不能只是直線式，我們要有反向思考的能力才能有新創思維。在疫情肆虐時，從實體到線上，從單一到混成，仙草實小展現出極佳彈性與韌性，讓原本的阻礙成了最大優勢，發展出獨特的藍海策略，激發大家重新思考偏鄉教育的未來與可能性。

前陣子「停課不停學」時，最被質疑的就是在家的線上教學缺乏互動與溫度，學習成效不佳，理想的教育狀況只淪為想像。善用線上的優勢，將認知學科（如國、英、數）改為線上，因為班級人數不多，所以採跨校的方式進行，例如四年級的英語課某一單元由A校的老師擔任主要的授課者，Ａ、Ｂ兩校的學生同時上線，而Ｂ校的老師則從旁協助。簡單來說就是，在實體的教室裡，有老師在身邊指導的狀況下，進行線上學習。好處是，老師跨校的共備，彼此協助減少負擔，解決專長師資不足的困境，其次是增加學生人數的同儕互動，促進討論與思考，同時可以進行差異化的分組，真是一舉二得。

李志軒校長期許偏鄉學校應該要發展出一種底氣，一股讓開往市區學校的公車調頭，改把市區的學生載回偏鄉的自信。從課程與教學出發，打造以學生為主體的學校特色，吸引家長的認同，從永康及善化區把孩子送進仙草實小就讀，從六年前接任時的19位學生，現在已經有49位學生。畢竟偏鄉學校人數不多，擁有多元的學習環境，適性化、客製化的教學，廣闊的校園空間，到偏鄉就讀將會是一種趨勢，也是最潮、最時尚的教育選擇。

而要真正改變翻轉一所學校，要先取得彼此的共識與認同，而非單靠一兩位明星老師，或是一場比賽。如何從建構學校願景再到發展目標，形塑校園文化，從領導人到基層的教師，以打群架的概念，讓每一位師生都扮演重要的角色，做到所謂的「當責」，善用擁有的資源，發展出具體的戰略行動。這必須仰賴有系統、有組織性投入，讓學校可以優雅轉身、順利轉型；在組織內創造文化，用內部團隊的力量促成改變，會激勵人們更加卓越，發揮更大的潛能。

李志軒校長滿滿的金句－「走出自己的路 做有故事的人」、「光榮感是最強的品牌行銷」、「善用零的力量－跟沒有借東西」、「感謝不嫌多－用別人的嘴來讚揚自己團隊」、「激發熱情－如果老師自己沒有夢想、沒有中心價值理念，怎麼敎學生活出精采人生、勇敢走出自己的路？」、「信仰價值－全力以赴可以衝得快，樂在其中才能走得遠」、「初衷－做自己真心喜歡的事就是改變世界」及「我們雖然渺小卻有機會偉大！－我們已經在這條路上，即使有風有雨，依舊勉力前進」。

勞工局預告下一場講座，9月9日邀請高雄榮總台南分院骨科主任陳建宏醫師，與市民朋友分享「無痛人生─從陳醫師的觀點談骨質疏鬆暨退化性關節的保養妙方」，骨質疏鬆和關節卡卡都是現代人的文明病，如何趁年輕保養身體，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，網址: https://goo.gl/KPJXmV，歡迎踴躍報名參加。