職場ㄟ大小事講座邀請李志軒校長　分享教育創新逆思維

▲台南市勞工局邀請各位市民朋友，8月12日週六上午9時來南門勞工育樂中心聽熱血校長演講。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



近日多雨天氣陰霾，心情Down&Blue？讓我們來點熱血的、激勵自己一下！台南市勞工局邀請各位市民朋友，8月12日週六上午9時來南門勞工育樂中心聽熱血校長演講！



台南市長黃偉哲就任時以擘劃「希望家園」為臺南市的夢想藍圖，共同營造美好市民居住環境。勞工局為落實黃市長的理念，每月辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，作為市民知識分享共好平台，每場講座深受好評，8月特別邀請白河區仙草實驗小學李志軒校長演講，來談他的創新敎育理念，如何在偏鄉小校發展出在地獨具特色，而且適學適性的敎育，致力翻傳偏鄉小校敎育資源匱乏的窘境，成就每一位孩子。

勞工局王鑫基局長介紹李志軒校長，目前服務於白河區仙草實驗小學，因敎學富有創意、嘗試改變舊思維，而且常有創新想法、有積極行動力，面對偏鄉小校少子化問題，將嚴重衝擊教育現場，面對可能被裁校或併校問題，李校長翻轉偏鄉教育現場的實務經驗，去影響更多的學校校長們，透過新創理念的分享，激勵更多的老師，藉由創新的思維及教學策略的改變，來幫助到更多的孩子！

李校長表示，實驗教育是一種容許跳脫現有的教育體制，仙草與關嶺每位老師在課程中實踐，師生共同成長，不管是學生的課程博覽會，還是老師們的課程分享會，將學習主動權交給學生，以品格教育為根基，課程的多元展現讓我們引以為傲。他說實驗教育中我們希望教學模式能有不一樣的改變，該分校線上晨圈活動是這一學期我們發展出的獨特模式，打破距離的限制，宣導不再是老師說學生聽，我們想要的是每個孩子思考、討論及分享。宣導像兒童節目一樣揭示主題，運用品格、情緒教育作為工具，創造情境讓學生動腦想一想，孩子們在教室進行分組討論，導師帶領學生每一位都要表達，最後派出分組代表到鏡頭前對全校進行分享，學生的分享讓我們有滿滿的感動，讓友善校園宣導也可以創新很不一樣哦！

帥哥校長，真的不一樣，8月12日演講現場，他將分享寶貴敎學經驗給大家，精彩內容，不要錯過。王局長也預告下一場次課程「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，預計在9月9日邀請高雄榮總台南分院骨科主任陳建宏醫師，與市民朋友分享「無痛人生─從陳醫師的觀點談骨質疏鬆暨退化性關節的保養妙方」，骨質疏鬆和關節卡卡都是現代人的文明病，如何趁年輕保養身體，歡迎市民朋友把握機會踴躍線上報名。(報名網址 https://goo.gl/oQ88z4)