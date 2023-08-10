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花蓮原住民族服飾及配件展！匯聚6大族群　紀錄傳統到創新演進

▲▼「原住民族系列服飾及配件展」匯聚六大族群從傳統到現代的創新與演進。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼「原住民族系列服飾及配件展」匯聚六大族群從傳統到現代的創新與演進。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所團隊在代表會和花蓮縣政府及原住民族委員會支持下，即日起至10月3日止在阿美族文化館2F推出「時代演進傳統到創新-原住民族系列服飾及配件展」，並於8月8日舉行開幕活動，展覽內容呈現花蓮縣在地居住包括阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族的族群衣飾風格、獨特紡織技藝和文化蘊藏特色。

▲▼「原住民族系列服飾及配件展」匯聚六大族群從傳統到現代的創新與演進。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

此次展覽主要呈現花蓮六大族群服飾及配件，還有文化遷徙至吉安的小台東百年傳統服飾，藉由族人穿著黑色服飾與花帽登台歌舞、走秀展示各族群服飾，以及靜態人形模型展示服飾編織紋路特色，觀眾近距離觀察服飾細節和工藝，欣賞族群間的差異與共通之處。此外．透過圖片和實物對照，可清楚紡織傳統和創新所在。值得一提的是，導覽過程中，參觀族人魏秋菊驚喜發現展覽圖片中穿著傳統服飾男性，竟是自己的家族祖輩家人，深感意外驚喜。

▲▼「原住民族系列服飾及配件展」匯聚六大族群從傳統到現代的創新與演進。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞表示，民眾對於各個族群的服飾樣貌都有著既定的印象，此次原民所規劃這場展覽，完整呈現與探究歷史根源及服飾演變的過程，早期原住民族的服飾多用麻線製作，利用各種植物染色，造就現今各族群對於服飾顏色的偏好不同。而公所事前開辦「南勢阿美黑色傳統服飾及傳統花帽」、「阿美族陶藝品開發班」，並在活動中配合成果展，以釐清多數人對阿美族紅色服飾的既定印象。

▲▼「原住民族系列服飾及配件展」匯聚六大族群從傳統到現代的創新與演進。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

現場立委鄭天財、原民會撒奇萊雅族委員撒韵‧武荖、縣府原民處鄧凱倫課長、縣府北區服務中心心副主任陳進德、縣議員鄭乾龍、代表余震華、林志忠及吉安鄉頭目聯誼會會長吳德煥率領諸多部落頭目出席參與，一致認同游淑貞為部落找回將漸漸流失的族語和文化作為，堅持影音搭配文字仔細紀錄傳承，尤其這場從傳統到創新呈現完整原住民族系列服飾及配件展更顯意義，更願藉此推廣到校園、社區，讓更多人得以分享原鄉服飾與配件之美。

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