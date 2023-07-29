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池塘裡的「新創蝌蚪」需要水　林楚茵、邱志偉提產業創新條例修正

▲立委林楚茵、邱志偉提出產業創新條例修正草案，期許透過放寬新創資格，29日召開「打造新創池塘 挹注創投活水、發展新創生態系」公聽會。（圖／記者陳弘修攝）

▲立委林楚茵、邱志偉提出產業創新條例修正草案，期許放寬新創資格，發展新創生態系。（圖／林楚茵辦公室，下同）

記者陳弘修／台北報導

立委林楚茵、邱志偉29日召開「打造新創池塘，挹注創投活水、發展新創生態系」公聽會，邀集新創公司、創業投資公會，以及財政部、經濟部、國發會等產官學界代表，針對如何優化新創投資環境與恢復創投影響力兩大主軸進行對話。

林楚茵指出，如何讓更多資金願意投入新創事業，是新創圈最在意，也是最現實的問題，尤其是近年來看到證交所跟櫃買中心分別設立創新板、戰略新板，都是為了讓新創企業得以獲得更多資金，但這些能在創新板、戰略新板嶄露頭角的新創企業，就像已經長出腳的蝌蚪，他們已經累積一定能力、資本可以離開新創池塘，再藉由創新板、戰略新板的投資助力，變成青蛙然後在更大的雨林裡生存，但原本新創池塘裡頭的其他蝌蚪呢？

林楚茵表示，「如果池塘沒有穩定的活水注入，以台灣現在的天氣，可能兩天就乾了」，換言之，沒有資金進入，要如何幫助這些還沒長大的新創蝌蚪？池塘中需要有活水才能讓更多蝌蚪能長大成為青蛙。

▲立委林楚茵、邱志偉提出產業創新條例修正草案，期許透過放寬新創資格，29日召開「打造新創池塘 挹注創投活水、發展新創生態系」公聽會。（圖／記者陳弘修攝）

▲立委林楚茵。

▲立委林楚茵、邱志偉提出產業創新條例修正草案，期許透過放寬新創資格，29日召開「打造新創池塘 挹注創投活水、發展新創生態系」公聽會。（圖／記者陳弘修攝）

▲立委邱志偉。

邱志偉也補充指出，相較日本於2022年設置「新創大臣」，並訂定新創發展五年計畫，台灣至今尚未有統籌新創事務的常設機關，台灣亟待政府重新盤點現行政策與法規的不足，應思考如何調適法規以共同打造更完善的新創投資環境。

在公聽會中，雲云科技董事長曾志新也以自身經驗分享指出，公司從2017年成立至今，不同階段都需要資金的協助，尤其越到後期資金的需求更大，就算已經做出成績募資卻仍不容易，這跟稅制優惠的年限息息相關，他建議將資格擴大至未滿8年的新創事業。

圖靈鏈共同創辦人杭孟澤認為，自己從創業初期到現在打進日本市場整整走了3年，他覺得他們在新創圈中算是幸運的，但許多新創並沒有撐過兩年，因此環境的支持是重要的，有環境的支持才會有更多獨角獸走向世界。

創業投資商業同業公會理事長邱德成表示，今天與會的目的並不是單純為了創投來爭取租稅抵減獎勵，更多的是為了新創產業講話，他認為投資新創是投資國家未來，透過創投是最安全也最有效的方式，而法規要修正創投才能恢復影響力，進而幫助新創發展。

▲立委林楚茵、邱志偉提出產業創新條例修正草案，期許透過放寬新創資格，29日召開「打造新創池塘 挹注創投活水、發展新創生態系」公聽會。（圖／記者陳弘修攝）

▲創業投資商業同業公會理事長邱德成。

對此，林楚茵表示，她與立委邱志偉、許智傑、張廖萬堅等人共同提出產業創新條例修正草案，期許透過放寬新創資格，從原先2年放寬到5年、增訂創投股東投資抵減、放寬租稅穿透標準、提高抵減額度、取消或降低單一投資金額上限等方式，讓更多有心想投資新創的個人、營利事業得以加入，也讓須要小筆資金的新創業者得以受到幫助。

林楚茵強調，產業創新條例的修正，是為了幫助新創產業的生態圈爭取更多活水的挹注，立法跟行政機關有義務去創造一個更好、更友善新創產業的環境，而不是要靠幸運來決定去留。

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