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海葵變更弱！又3縣市脫離暴風圈　傍晚到晚間本島解除陸警

▲▼海葵颱風今下午14時路徑。（圖／氣象局）

▲海葵颱風今下午14時路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風變瘦小，強度持續減弱，再新增彰化、南投、屏東3縣市脫離暴風圈，氣象局預估今(4日)傍晚到晚間台灣本島將解除陸警。

海葵颱風今(4日)下午14時中心位置在北緯23.1度，東經119.3度，即在澎湖的南南西方約60公里之處，以每小時12轉8公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

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根據最新氣象資料顯示，第11號颱風過去3小時中心近似滯留打轉，強度略為減弱且暴風圈亦較縮小，目前在澎湖南南西方海面，向西北西轉西移動，其暴風圈仍籠罩雲林以南至高雄陸地及澎湖。預計未來此颱風強度有持續減弱的趨勢。

氣象局預報員謝佩芸表示，海葵移動緩慢，強度減弱，暴風半徑縮小，今下午2點再增彰化、南投、屏東3縣市脫離暴風圈。

目前陸警範圍僅剩陸上雲林、嘉義、台南、高雄、澎湖、金門。海警範圍則有台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面。

不過謝佩芸指出，颱風雖減弱，風勢雨勢減緩，且颱風結構鬆散，但海葵仍把水氣帶到台灣陸地，台灣南側有西南風水氣移入雲林以南，颱風外側吹南風偏東南風，迎風面宜蘭、花蓮降雨持續，雲系通過中央山脈移入西部，中部以北也有間歇性雨勢，強對流通過會帶來較大降雨，嚴防短延時較強降雨。

由於海葵強度持續減弱，謝佩芸表示，根據颱風動態預估，未來海葵持續往西移動，所處海洋環境不力發展，海葵結構被地形破壞，未來會有持續減弱趨勢，至於何時變熱帶性低氣壓仍要觀察，一旦迅速減弱為熱帶性低氣壓，警報將解除。
 

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