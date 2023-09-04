進口蛋老闆出資1000元獲補助上億　朱立倫要賴清德解釋鬼故事

▲朱立倫陪同蔡明堂先嗇宮上香祈福。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前為解決台灣蛋荒，農委會砸下近5.7億元補貼大舉進口雞蛋，以穩定蛋價，但每顆補貼26.8至32元間，堪稱「金雞蛋」，國民黨主席朱立倫今（4）日到三重先嗇宮座談前受訪時就痛批，民進黨賴清德主席當過行政院長「你會通過這樣的案子嗎？」一間50萬資本額的公司可以標到上億雞蛋採購案，根本就是「鬼月的鬼故事」！

我國今年爆發史上最嚴重蛋荒，為了解決蛋荒，農委會（現為農業部）辦理專案進口外，更補助進口雞蛋，昨天首度對外公布資料，其中3月底前從澳洲空運來台的146萬顆蛋，每顆補貼26.8至32元之間，甚至比到岸價還高，堪稱黃金雞蛋；且資本額50萬、老闆只出資1000元的「超思」，更是被質疑為何能標到上億元的雞蛋採購案；朱立倫今日上午受訪直言，自己剛聽到還以為是「鬼月的鬼故事」，怎麼可能一家聽說老闆才出資一千塊的公司，能做上億元的生意。

朱立倫指出，政府為了缺蛋補助進口蛋，一顆補助32塊，全世界有這樣事情嗎？我國超商、超市賣的茶葉蛋一顆才賣多少錢，可以補助32塊，這些都是人民的公帑、血汗錢，農委會覺得這不需要查清楚嗎？

朱立倫說，賴清德會接受這讓一家資本額50萬、老闆只出資1000元的公司獲得這麼多補助，請賴主席、賴前院長、賴副總統好好解釋一下。