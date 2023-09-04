侯友宜、柯文哲民調「高度互補」　學者：整合可全覆蓋民意支持

▲從民調看郭台銘參選利了誰？台灣民眾最不希望誰當選？--2024總統大選民調發佈記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民主文教基金會今（4）日發布總統大選民調，民進黨賴清德獲得 32.9%支持、民眾黨柯文哲20.5%、國民黨侯友宜17.5%。台大政治學系教授左正東分析，侯友宜跟柯文哲具有「高度互補」的特性，若兩人能夠相加整合成為一組，民意的支持就會是全覆蓋所有年齡、學歷。

民主文教基金會今發布總統大選民調，在賴柯侯三腳督戰局下，賴清德獲得 32.9%、柯文哲20.5%、侯友宜17.5%。交叉分析顯示，柯文哲的支持者特徵以男性（23.3%），20-29歲（32.4%），30-39 歲（30.0%），40-49歲（30.7%），專科（27.2%），大學（34.7%） ，以及桃竹苗地區（28.7%）民眾為主。侯友宜的支持者特徵則以 60-69 歲（23.3%），初國中（25.1%），專科（27.5%），宜花東離島（27.7%）民眾為主。

台大政治學系教授左正東分析，侯友宜跟柯文哲具有「高度互補」的特性，比方說年輕人支持柯、年紀大支持侯，專科以下支持侯、專科以上支持柯，若兩人能夠相加整合成為一組，民意的支持就會是全覆蓋所有年齡、學歷。左正東也說，泛綠對於柯文哲的仇恨值是遠高於侯友宜，所以侯若當選更能整合泛綠，因為侯的爭議性比柯低。

左正東進一步表示，民調顯示選民的不表態率很高，高達23.6%，若這樣下去，實際投票率可能會比較低。他解釋，預期效果會影響投票率，那些認為自己所支持的候選人會當選的這種選民較會去投票，如今有將近3成不表態，投射在投票率上可能會跌破7成，這是各陣營候選人要注意的事情。

左正東指出，當中女性不表態率有7成，各陣營候選人應該要努力去爭取女性選民，而年輕人跟年紀大的有高不表態率。至於從地區上來看，中彰投身為搖擺州，是關鍵性角色。

左正東感慨，這場選戰有人說是戰爭與和平的抉擇，或是賴清德所說民主與威權的抉擇，但今天的投票是中華民國人民在選擇。他抨擊，賴清德稱民主與威權的選擇是誤導式說法，不是選擇中國或是台灣，而是選擇台灣的民主制度，到底要一黨獨大，還是要輪流執政、相互制衡？

左正東疾呼，不能讓一個政黨長期霸占台灣資源，這個已經僵化的結構應該要鬆動，應讓台灣走向更健康的體制。左正東說，為甚麼中間選民不表態，那是因為他們看不到選戰主軸，以至於不曉得怎麼選。

左正東強調，選舉不是只要讓選民看到候選人的特質，還有要讓他們看到對於國家的意義是什麼，要看到之後才會有更積極的表態意願，而非在低投票率下產生出未來的總統。