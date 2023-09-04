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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／邱毅抹黑賴清德用蛋荒籌錢　民進黨嗆「已請律師」

▲邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨今天發布新聞稿譴責邱毅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民主進步黨發言人張志豪今（4日）表示，前立委邱毅蓄意散播不實謠言攻擊總統參選人賴清德，包括不實指控「利用蛋荒替民進黨總統參選人賴清德籌募選舉經費」、「賴清德出席巴拉圭新任總統就職典禮時，這位巴西的大商家也趕到巴拉圭，面見賴清德，當面匯報此事」，惡意編造不實謠言，相關不實言論明顯觸犯《刑法》加重毀謗罪，已請大選律師團協助彙整相關犯罪證據，必要時進行法律行動。

張志豪表示，農業部近日針對「專案雞蛋進口」已做完整說明跟澄清，包括政府是吸收價差和關稅等費用，並不是補助特定貿易商。另外「中央畜產會」是依據畜牧法而成立的財團法人，為的是有效維持畜禽產品產銷制度、促進畜牧事業之發展，並不以賺錢為目的。這次國內雞蛋產量不足，畜產會當然肩負執行雞蛋專案進口的政策目標。

張志豪說明，台農發公司成立目的就是要外銷台灣農產品及肩負農業部糧食安全的目標，當時雞蛋專案進口啟動時，農業部直接要求台農發公司前往具貿易往來經驗之泰國、菲律賓等國家，第一時間將雞蛋專案進口。政府相關單位已經清楚說明，有心人一再惡意誤導汙衊，抹殺當時政府的努力，為的就是要影響選舉，大家不要忘了去年攻擊高端的特定人士，都還未為此道歉。

張志豪強調，當國家需要的時候，民間業者設法協助進口雞蛋，只要符合四項條件，包括一樣有進口雞蛋經驗、一樣檢疫及衛生標準合格的蛋品、一樣價格範圍及一樣三月底前可下第一筆訂單，任何企業組織都可以申請協助解決蛋荒，而且政府對食安要求的把關也很嚴謹。

張志豪說，遺憾的是，國民黨一條龍的造謠產業鏈，先是徐巧芯抓著超思惡意指控政府，國民黨又接續召開記者會造謠抹黑攻擊，國民黨、民眾黨及相關特定人士靠著聲量任意傳播錯誤訊息，特別是食安及健康的訊息，已是最惡質的造謠和散佈恐懼，呼籲國人藉此認清此惡劣手法。

此外，張志豪指出，邱毅造謠抹黑可說是罄竹難書，尤其經法院認證敗訴案例不勝枚舉，2010年連勝文遭槍擊，邱毅在節目公然聲稱「蔡英文放任支持者槍殺連勝文」，邱毅遭民進黨提告後在法院當庭認錯換取無罪；2011年抹黑宇昌案，抹黑指控宇昌岸是蔡英文圖利、貪汙、濫權，事實上查無不法，重傷蔡英文總統選情也大傷台灣生技業；2014年節目中指稱高雄市長陳菊發放八一氣爆災難救助金時，「先發綠、後發藍」，高雄市府不滿提告要求邱毅登報道歉，經高雄地院判決高市府勝訴並要求邱毅登四大報刊登半版道歉啟事一日。

接著，張志豪說，2015年邱毅與時任台北市議員林瑞圖兩人，被控在政論節目誹謗高雄市長陳菊胞弟陳武進「操控南部地區公共工程招標事宜」等情事，陳武進認為名譽受損求償，高雄地院判決邱、林各賠償20萬元；2017年在電視上指鄭姓女子是浩鼎公司鄭姓大股東胞姊、影射她炒股，但鄭女與這名大股東沒關係，邱毅挨告，台北地院今天依誹謗罪判邱毅3月徒刑。邱毅及國民黨特定人士一再造謠抹黑，尤其邱毅就是「躲在中國的造謠仔」，毫無公信力，這次還用不實謠言惡意攻擊賴清德，顯然就是配合中國介入大選。

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