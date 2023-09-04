「招牌、樹枝滿天飛」停電3小時　台東人喊惡夢：開門家就會被吹走

▲海葵來襲，台東路樹、電桿被吹倒一整排。（圖／記者楊漢聲攝）



記者施怡妏／綜合報導

海葵颱風昨（3日）下午3時40分登陸，挾帶強風豪雨，在台灣東南部造成災情，一名住在台東市的網友表示，這次的颱風比以往都還要兇猛，路上很多招牌被吹來吹去，家裡停電快3小時，還有住在綠島的朋友崩潰喊，風大到開家門就會被吹走的程度，這場颱風就像惡夢一樣。

該名女網友在Dcard上發文，家就住在台東，這次的颱風比以往都還要強很多，「風大到都會蹦蹦蹦的吹，路上很多吹來吹去的招牌、樹枝」，路邊的花盆堆也被風吹破，家裡這區已經停電快3小時了。

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她透露，住在綠島的朋友災情更嚴重，「他開家門他們家就會被吹走，剛剛看新聞，才看到綠島真有一戶人家屋頂被吹走」，直言海葵會成為花東人的惡夢，希望大家都可以平安度過。

▲綠島一家民宿2樓木造建築被吹飛。（圖／Google Maps、記者楊漢聲翻攝）



貼文曝光，網友紛紛回報災情，「我這邊已經停電五小時，超級小心在用手機，怕一個不小心就跟大家失聯」、「我這邊也停電快3小時了，一個人租屋遇到颱風停電真的很煩」、「高雄租屋處，插座在流淚」、「我家也在台東，外婆家的鐵門被吹爆」、「住新北，昨晚風也大把我房間的窗戶給掀起來」。

不少網友想起以往的颱風恐怖回憶，「尼伯特陰影都還在欸，2016那個我家也停電，這次也停電」、「台東海葵跟尼伯特那時候差不多，風吹掉大多數的招牌，斷水斷電很多天」、「 尼伯特的時候，我躲在水泥廁所裡睡了一晚，因為小木屋都被吹破了」、「尼伯特那次，我整天舀水出去狂擦地板，手腳都泡爛，沒水沒電不能洗澡，整天舀水出去就發呆」。