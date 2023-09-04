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社會 社會焦點 保障人權

颱風天步走35km...屏東男負氣出門找朋友　東港警助返家

▲東港派出所長黃奕鳴、警員劉智佳、蕭豐田助少年返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港派出所長黃奕鳴、警員劉智佳、蕭豐田助少年返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

「有一個瘦弱的男孩子似乎是離家出走，撐著雨傘揹著大包小包的在滂沱大雨的颱風天路旁獨步行走很危險，可以請警察先生們協助關懷嗎？」東港警分局獲報趕往處理，發現少年與父親有口角而徒步負氣離家出走，從屏東市走到東港找朋友，隨後通知家長帶回。

▲東港派出所長黃奕鳴、警員劉智佳、蕭豐田助少年返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港派出所長黃奕鳴、警員劉智佳、蕭豐田助少年返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港派出所警員劉智佳、蕭豐田2 員，於3日16至18時執行巡邏勤務時，接獲一位吳姓男子報案稱有一名青少年背著背包撐著雨傘走在颱風中的東港鎮街頭，看似身形單薄，覺得這樣很危險請員警前往協助關懷。

▲東港派出所長黃奕鳴、警員劉智佳、蕭豐田助少年返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港派出所長黃奕鳴、警員劉智佳、蕭豐田助少年返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

兩員趕到，得知這名19歲少年(住屏東市)因與父親因細故爭吵，氣徒步離家，從屏東市走了35公里的路程，到東港鎮找尋朋友；警方查看身形單薄、揹著大背包跟用塑膠袋裝著換洗衣物撐著雨傘在颱風天步行很危險，先帶回派出所，並提供茶水及晚餐歇息。

由於他仍陷於與家人爭吵的負面情緒中，經警方一番柔性勸說少年終卸下心防，所長黃奕鳴一邊聯繫少年家屬一邊輔導少年與家人理性溝通，他說出爭吵原因，聯絡其家長到派出所，經由所長擔任雙方溝通橋樑，讓雙方談心溝通化解誤會後帶回團聚，家屬離去前頻頻向警方道謝。

東港警分局長張世儒表示，現在青少年的管教方式已不適合用高壓或責罵模式，良性的溝通才能維持好家人關係。警方在颱風天期間落實勤務，除了加強防災及災情查報及強化犯罪預防宣導以外，也全面加強逃學、逃家或輟學學生協尋，並針對青少年飆車、深夜遊蕩、出入不良場所、吸菸、飲酒等不良行為者加強盤查勸導，也呼籲民眾如有發現逗留未歸少年，請適時給予關懷，並即時通報警方，幫助他們找到回家的路。

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