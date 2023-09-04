海葵快速減弱！3縣市脫離暴風圈　最快今下午本島解除陸警

▲氣象局預報員謝佩芸。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風遭地形破壞明顯，強度快速減弱，台中、花蓮、台東3縣市脫離暴風圈，氣象局預估最快今下午本島有機會脫離暴風圈，解除陸警。

海葵颱風今(4日)上午11時中心位置在北緯23.1度，東經119.3度，即在澎湖的南南西方約60公里之處，以每小時10公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒28公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

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最新氣象資料顯示，海葵颱風過去3小時強度略為減弱，其暴風圈仍籠罩彰化以南陸地及澎湖。預計未來此颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。台中、花蓮、台東、恆春半島脫離暴風圈。

▲海葵颱風今上午11時最新路徑。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員謝佩芸表示，海葵正逐漸通過澎湖南方島嶼，過去受地形影響，強度減弱，台灣東部海面、花蓮、台東、台中等3縣市脫離暴風圈範圍，警戒區包含南投和彰化以南澎湖，以及即將被影響的金門，預估如果未來颱風減弱速度更快，暴風半徑更縮小，下午本島有機會脫離暴風圈，解除陸警，金門解除陸警則預估要明天(5日)上半天，海警預估明天下半天解除。

海葵也帶來了可觀雨量，謝佩芸指出，9月2日凌晨到今天(4日)上午10時50分，花蓮山區總雨量達880毫米，花蓮出現超大範圍的超大豪雨，整個中央山脈有很大雨量值，宜蘭山區、台東山區等都有超過450毫米雨量，山區土石含水量高，未來幾天有災害風險，呼籲非必要避免前往山區。

風力部分，因颱風中心目前位澎湖南方海面，今天中午前後澎湖依然可能有11到12級強陣風，雲林以南、桃園、北海岸等有10到11級強陣風，中午過後風勢減弱，南部沿海風力明顯減緩，但仍要留意澎湖、金門仍有10到11級強陣風。

今又有另一個熱帶低氣壓生成，謝佩芸表示，今上午8點有另一個新熱帶性低氣壓，明天有機會增強為13號颱風「鴛鴦」，朝東北方移動機率高，對台灣直接影響機率低，跟海葵互動狀況不明顯，但因處大低壓帶中，未來一周台灣天氣不穩定，午後雷陣雨情況將更加劇。