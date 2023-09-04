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日本街道沒有垃圾桶　內行人揭城市秘辛「和國民水準無關」

日本街道沒有垃圾桶仍超乾淨　內行人揭城市秘辛「和國民水準無關」

▲網友認為日本街頭乾淨沒有垃圾，內行人曝當中原因。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

日本是不少國人選擇旅遊排名第一的國家，在日本很少看到街道髒亂有垃圾或煙蒂，就有網友拍下沖繩街道畫面，表示街道上沒有垃圾桶仍整潔乾淨，認為日本國民教育水準很好，但就有內行網友不這樣認為，認為沒有垃圾跟國民水準無關。

有網友在臉書社團「沖繩自遊-自助行」分享，「沖繩街道上沒有垃圾桶，我相信整個日本的街道上都是沒有垃圾桶， 所以我會自備垃圾膠袋放在身上備用，雖然沒有垃圾桶但街上很整潔乾淨，並沒有滿街垃圾」，認為日本國民教育真的很好，因此不會在街上亂丟垃圾。

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日本街道沒有垃圾桶仍超乾淨　內行人揭城市秘辛「和國民水準無關」

▲日本街道相當乾淨，內行人認為是清道夫與商家勤於打掃原因。（示意圖／翻攝自pixabay）

但這讓常去日本的網友不以為意，透露「其實一大早的街道蠻可怕的滿地垃圾」，甚至有其他網友也表示，晚上除了有醉漢還有大量垃圾，甚至有嘔吐物，認為是一早清道夫勤快上班的結果。

也有網友認為，「日本住商分離，觀光客看到的地方，和民眾居住地不同」。另外，日本觀光區的商店除了靠政府清潔員清掃外，每天一早開店也會到店外面打掃，讓客人感受到乾淨氛圍，更願意走進店裡消費。

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