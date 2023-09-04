快訊／海葵發威！18縣市豪大雨特報　暴雨轟3地「紫爆」

▲18縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風近海龜速前進，挾帶劇烈雨勢，氣象局今(4日)上午10時05分針對18縣市發布豪大雨特報，其中宜蘭縣山區、花蓮縣「紫爆」出現超大豪雨。

氣象局表示，海葵颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，台中市山區(雪山山區)已有超大豪雨發生，今日宜蘭縣山區及花蓮縣有局部大豪雨或超大豪雨，台中市山區(雪山山區)、高雄市山區、屏東縣山區、南投縣山區(合歡山區)及台東縣有局部豪雨或大豪雨。

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新北市、桃園市、新竹縣山區及宜蘭縣、高雄市、屏東縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，苗栗山區、基隆北海岸、大台北、南投、雲林至臺南地區及澎湖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報

影響時間：04日上午至04日晚上

＊超大豪雨：宜蘭縣山區、花蓮縣

＊大豪雨：臺中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、臺東縣

＊豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、蘭嶼綠島

＊大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、苗栗縣山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、澎湖縣