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大陸 大陸焦點 特派現場

女患者血洗牙科診所…一到秒拔刀「割喉放血」牙醫　殺人動機曝光

▲▼湖南警方通報一女子因矛盾持美工刀刺傷牙醫並自傷。（圖／翻攝自影片）

▲湖南一女子因矛盾持美工刀刺傷牙醫。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省岳陽市臨湘市福橋路上一牙科診所3日突發血腥命案。一女子手持美工刀衝進診所，當場將牙醫割喉放血，隨後割腕自殺。網傳影片顯示，診所四周已經拉起了警戒線，旁邊圍滿了群眾。診所裡有大量血跡，一人臥倒血泊，一人手捂著脖子被送上救護車。

據《紅星新聞》報導，9月3日，網傳湖南省臨湘市五里牌街道一女子因為糾紛，持刀刺傷牙醫。五里牌街道辦工作人員稱，確有其事，相關情況已移交至該市上級部門。

據《河南鄉村頻道》報導，目前當地警方已經介入該案，具體案情還在調查。

被害牙醫劉先生（化名）的朋友稱，案件發生於9月3日上午，事發後劉先生已經被送到醫院搶救，當日20時許剛剛結束一次手術，目前劉先生仍在昏迷中，暫未脫離危險。

至於事發時劉先生與該行兇女子如何發生矛盾，雙方此前是否存在其他糾紛等情況，劉先生的朋友稱，自己並不在現場，「無可奉告。」劉先生的朋友指出，事發時現場有其他目擊者，目前正在協助警方調查，暫無法取得聯繫。

不過，社交軟體瘋傳知情網友指出，行兇女子之前牙痛，到診所診治，修補了一顆牙，但事後仍舊牙齦腫痛。不堪折磨後，她去診所討說法，但醫生認為，對方是因為沒有聽從勸告，吃了辛辣食品，所以拒絕給予免費的後續治療。

女子不同意這樣的處理方案，經過多次協商，女子暴怒直接帶美工刀趕到診所，「抹了醫生脖子」，之後割腕自殺。

臨湘市公安局最新通報稱，2023年9月3日上午9時許，湖南省臨湘市五里牌福橋路一牙科診所內發生一起刑事案件。犯罪嫌疑人吳某（女，51歲）因矛盾持美工刀將診所醫生劉某（男，53歲）刺傷後，持該刀具自傷。現雙方均已無生命危險，正在醫治。案件正在進一步偵辦中，請廣大群眾勿信謠、勿傳謠，以免給當事人造成二次傷害。

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