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調酒師情侶吵架但他卻強出頭！水果刀殺人判刑13年定讞

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲調酒師情侶吵架，卻遭人持刀殺害。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

在台北市某酒吧擔任經理調酒師的辛姓男子，日前與女友吵架，結果女友將過程告知閨蜜，閨蜜竟找了友人楊蔡蓂葦等人前來理論。混亂中，楊蔡蓂葦持水果刀刺入調酒師背部，害他送醫不治。最高法院審理後，將楊蔡蓂葦判刑13年定讞。

判決指出，本案發生於2018年初，調酒師與在酒店工作的劉姓女友同居在台北市廈門街住處中，不過劉女在案發前與閨蜜等一眾友人，前往KTV歡唱，直到天亮才返回家中。調酒師不滿，質問劉女，還出手毆打劉女。

劉女滿腹委屈，找上一同歡唱的閨蜜訴苦，閨蜜非常氣憤，告知楊蔡蓂葦、楊蔡蓂萱兄弟等人，眾人均忿忿不平，揚言要教訓調酒師。一夥人隨即搭計程車衝到調酒師住處。劉女見情況失控，不願交出家中鑰匙，眾人搶過她的包包搜出鑰匙，強行進入調酒師住處。

眾人隨即展開混戰，楊蔡蓂葦不滿遭調酒師抵抗，隨手抓起水果刀，朝調酒師的背部、胸部、頸部一陣亂刺。調酒師全身是血倒臥地面，被緊急送醫急救，最後仍因多發性銳器刺創，造成血氣胸，引發呼吸出血性休克，不治身亡。檢警逮捕楊蔡蓂葦兄弟檔，依照殺人等罪提起公訴。

一審認定楊蔡蓂葦犯下殺人罪，判刑16年，其餘動手的3名男子均認定犯傷害罪，判刑6到4月不等刑期。二審維持楊蔡蓂葦16年刑度，但加重其餘人的刑度為9到7月不等刑期。3名共犯傷害罪部分先行定讞，楊蔡蓂葦殺人部分撤銷發回更一審後，改判有期徒刑13年。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。

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