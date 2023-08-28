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快訊／鳳山雙屍相驗結果曝詭異巧合　兩人手臂都有「可疑針孔」

▲檢方進行相驗，死者家屬來到殯儀館， 。（圖／記者吳世龍攝）

▲檢方進行相驗，死者家屬來到殯儀館， 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄驚傳2死命案！鳳山區樂園街一處透天民宅，晚上約9點左右傳出有2名40歲多歲男子陳屍在客廳內，初步了解，2名死者身體均無外傷，現場也無打鬥痕跡，排除他殺嫌疑，目前警方已封鎖現場採證當中，面對兩人死亡，家屬低調不願意多談，而經過相驗初步發現手臂有針孔。

據了解，44歲的林男晚間由外返家時，發現47歲的哥哥與另一名陌生男子躺在客廳沙發上，原本以為2人是在睡覺，問了人在家中的媽媽表示，2人下午就在客廳喝酒，期間無其他外人進出。

▲檢方進行相驗，死者家屬來到殯儀館， 。（圖／記者吳世龍攝）

▲檢方進行相驗，死者家屬來到殯儀館， 。（圖／記者吳世龍攝）

但弟弟因持續叫哥哥都叫不醒，驚覺不對勁，才發現2人已死亡。警方表示，通報救護人員到場，確認兩男（47歲林男、49歲蔡男）均已無生命跡象，初步檢視死者身上無明顯外傷，現場亦無打鬥痕跡。

警方經詢問林男母親邱女，表示其當時在家中，期間無其他外人進出，初步排除他殺嫌疑，已通知鑑識人員到場採證，亦立即報請高雄地檢署檢察官相驗，釐清死因。初步發現兩人手臂有針孔，不排除有施用毒的可能性，這部分還會再釐清。

▲▼ 高雄鳳山民宅2死命案！弟返家見哥倒地…旁躺1陌生男子。（圖／民眾提供）

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