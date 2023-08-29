「海豚灣戀人」童星殺人定讞遭通緝　同夥也定讞

▲童星王欣逸等人，鬥毆殺害少年遭判刑定讞。（圖／翻攝YouTube、王欣逸臉書）

記者吳銘峯／台北報導

以偶像劇「海豚灣戀人」走紅的前童星王欣逸，2016年7月間在桃園市蘆竹區參與青少年鬥毆事件，持西瓜刀、球棒等將曲姓少年毆成重傷，送醫不治。王欣逸遭判刑17年定讞，但遭通緝未到案，另外最高法院也將林姓同夥，判刑15年定讞。

28歲的王欣逸，曾參與20年前的偶像劇「海豚灣戀人」、「綠光森林」的拍攝，且因擔任《海豚灣戀人》中男主角童年一角而聲名大噪，還曾於13歲入圍金鐘獎，戲約、廣告邀約不斷；兩位哥哥王駿逸、王鳴逸同為童星。但王欣逸因隔代教養，國中時期加入竹聯幫正堂，2012年間就因桃園刑警大隊掃蕩竹聯幫而被捕。

而本案判決指出，2016年7月間桃園葉姓少年與李姓少年發生糾紛，葉姓少年找上表姊陳露烙人，並輾轉找來王欣逸等人，帶著西瓜刀、球棒分乘2台車前去尋仇。一夥人抵達蘆竹區時，見李姓少年與其3名友人，下車朝對方暴打。其中國中剛畢業的曲姓少年因行動不便，遭王欣逸等人持西瓜刀、球棒揮砍、圍毆，倒地失去意識。路人報案將少年送醫急救，但少年因腦部重創、肺部穿刺傷，昏迷半年後不治身亡。檢警鎖定王欣逸等人，提起公訴。

一審將王欣逸判刑15年，王欣逸遭判刑後獲得交保。但案件上訴二審後，王欣逸棄保潛逃，二審審期間從未到案，遭到通緝。王欣逸二審遭判刑17年，全案再上訴後，最高法院先將他判刑17年定讞。至於林姓同夥涉案部分，則被撤銷發回，經高院更二審改判有期徒刑15年，這部分再上訴最高法院，最高法院29日駁回上訴定讞。

此外，被害少年家屬也提出民事訴訟求償，一審判決王欣逸等人須連帶賠償237萬餘元，二審則改判賠126萬餘元，目前上訴最高法院審理中。