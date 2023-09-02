范雲轟郭台銘性平零分　「台灣不需要眼裡無女性的人當總統」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民眾黨總統參選人柯文哲日前因失言，被貼上「仇女」、「厭女」標籤；鴻海創辦人郭台銘近日也被媒體人臧家宜指控，當年採訪郭台銘時，他盡說不入流的話，甚至以「老處女」形容蔡英文。對此，民進黨立委范雲1日批評，請郭台銘為仇女言論道歉，他壓根不覺得自己有說錯，不敢想像，如果今天總統是郭台銘，性平三法還有修正通過的可能嗎？

對於相關爭議，郭台銘回應，「政治是要為老百姓服務，是為了2300萬人服務，大家拘泥這些小事情，糾纏不清，台灣政治有需要這樣嗎？台灣政治要回歸政策辯論，回歸到真正符合民意的辯論。」

范雲指出，郭台銘並未為這段失言道歉，都2023年了，還有人認為用這麼惡質且充滿歧視的字眼、恣意羞辱女性，還說只是「小事情」，不用道歉。她痛批，這種人竟然號稱自己能代表主流民意，竟然要角逐總統大位，從郭台銘的回應就可以知道，他壓根不覺得自己有說錯、壓根不覺得自己說的話不妥。

范雲直言，或許在郭台銘的眼裡，女性就是可以隨便謾罵、隨意侮辱的；女性根本不足以與他平起平坐，他不貶低女性、就不會說話。而如果對郭台銘侮辱性的字眼感到不滿，那一定是太「拘泥這些小事情，糾纏不清」。而郭台銘所謂的「政治與政策辯論」，不僅看不見性別平等、看不見女性的困境，更把女性當成是可以拿來踐踏、拿來隨意調笑的話題。

范雲表示，不敢想像，如果今天總統是毫無性平觀念的郭台銘，性平三法還有修正通過的可能嗎？同婚還有成真的一天嗎？政府會在意性別平等嗎？台灣不需要一個性平觀念0分的總統，不需要一個認為自己可以隨意羞辱女性而不用道歉的總統，更不需要一個根本眼裡沒有女性的人當總統。