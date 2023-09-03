快訊／蔡英文今晨視察災防中心　指示「中央地方協力防颱」

▲蔡英文今天上午視察中央災害應變中心。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

中度颱風海葵直撲台灣，總統蔡英文、行政院長陳建仁今（3日）上午8點視察中央災害應變中心，蔡英文表示，這次颱風來勢洶洶，颱風的強度也有增強趨勢，千萬不可以掉以輕心，各單位都要加強戒備，中央地方更要齊心協力防颱。

蔡英文會中聽取各單位報告後裁示，感謝各位同仁在上個月接連幾個颱風以來，持續堅守崗位、進行防災工作，針對海葵颱風，中央氣象局已經發布陸上颱風警報，也預測這將是4年來第一個登陸台灣、穿越中央山脈的颱風，並且會帶來豐沛的水氣，預計到下周三全台各地都會有明顯降雨，沿海地區風浪也會逐漸增加。

蔡英文提醒，尤其現在適逢年度大潮，一些南部縣市已經有海水倒灌、積淹水的情形，面對颱風來襲，沿海低漥地區更要持續謹慎防災。

蔡英文說明，根據資料顯示，海葵颱風路徑目前仍存在不確定性，從剛剛的簡報中可以看到，各單位都嚴陣以待，啟動各項防颱應變工作，密切關注各項狀況，守護國人的安全，今天已經有部分縣市宣布停班課，中央各部會也會跟地方政府保持聯繫，了解各地的需求，提供協助，務必將海葵颱風帶來的災害降到最低。

此外，蔡英文特別提醒國人表示，持續留意最新颱風資訊，做好防颱的準備，也要注意自身安全，盡量避免外出，更不要進行任何危險的活動，包括危險的河床、登山、溯溪、戲水、釣魚，都應該避免前往。她說，這陣子台灣適逢颱風期，她知道在全國各地協助防災的警消人員、國軍弟兄姊妹、維持供水供電等民生工作夥伴都很忙碌，她要代表全體國人感謝國軍及所有救災夥伴。

蔡英文說，這次的颱風來勢洶洶，颱風的強度也有增強趨勢，千萬不可以掉以輕心，各單位都要加強戒備，中央地方更要齊心協力地來防颱。