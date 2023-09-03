快訊／海葵颱風今凌晨觸陸　氣象局示警「降雨熱區」防超豪大雨

▲蔡英文今天上午視察中央災害應變中心。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／新北報導

中度颱風海葵直撲台灣，今（3日）共有8個縣市停止上班上課。總統蔡英文、行政院長陳建仁上午視察中央災害應變中心，氣象局會中報告說明，颱風暴風圈已逐步進入宜花東地區，預估今天上午8點至明天上午8點間，花蓮山區、其他東半部地區將會有超豪大雨、豪大雨發生，預計周二上午暴風圈將脫離台灣陸地。

氣象局會中報告說明，海葵颱風目前屬於中度颱風，在進入台灣的時候會稍微轉慢，不過，會持續偏西移動，颱風暴風圈現在已經逐步進入台灣宜花東，對台灣東半部構成非常大的威脅，預測明天上午5點左右，將會在台南西方約60公里的地方。

氣象局表示，今天上午暴風圈已經進入台灣陸地了，中心會在今天傍晚5點左右從台東附近登陸，明天清晨中心會出海，然後逐步進入台灣海峽，這段時間的速度比較慢。至於此颱風是否可能將滯留，氣象局說明，目前最新的預測顯示，它會持續往大陸的方向移動，預計周二上午暴風圈將脫離台灣陸地，逐漸離開台灣。

針對雨量累積數據，氣象局表示，昨天至今天上午6點間，宜蘭已累積150毫米，今天到明天會是東半部降雨熱區，降雨會急速增加，尤其是今天下半天到明天清晨之間，隨後雨量將會隨著颱風路徑，東南部雨量也會擴大。

氣象局說明各地總雨量預估表示，預估降雨熱區花蓮地區總雨量會達到900毫米，且不排除還會上調，其他東部地區也會達到800毫米，南部地區在一些降雨熱區，也會達到700毫米。

氣象局補充，從今天颱風開始接近台灣陸地，到明天颱風中心離開台灣之間，會是降雨最嚴峻的時間，預估從今天上午8點到明天上午8點，在花蓮山區會達到超大豪雨、500毫米以上，在其他東半部地區也會有大豪雨、350毫米之間，致災風險非常高，尤其是降雨開始減緩、達到臨界值時，土石、水向部分均可能有災害發生。