快訊／陳建仁憂颱風豪雨致災　「東部、南部山區含水飽和」

▲陳建仁（右）上午視察中央災害應變中心。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中度颱風海葵直撲台灣，行政院長陳建仁今（3日）上午陪同總統蔡英文視察中央災害應變中心，他聽取各單位報告後裁示，近日豪大雨使東部、南部山區含水飽和，海葵颱風帶來暴雨將影響全台，會導致土石流發生的風險，一定要提高警覺，目前已疏散隔離2868人，安置收容291人，請中央、地方務必密切聯繫。

陳建仁表示，海葵颱風已經接觸到台灣的陸地，為政府防災應變工作帶來極大考驗，其外圍環流已經影響到台灣東部、南部，按照預估的移動路線來看，全台都需要做好防颱的準備，提醒中央和地方防災應變中心應該儘早啟動各項應變作為，務必要堅守崗位、全力以赴。

陳建仁提出幾個重點表示，第一，中央災害應變中心從9月1日到9月3日已經開設3天，對於各級政府災害相關應變人員在這段時間不眠不休的辛勞，在此表達感謝和嘉勉之意，請大家持續共同努力，度過颱風的威脅。

陳建仁表示，第二，台灣接連受到颱風外圍環流影響，豪大雨使東部、南部山區含水飽和，海葵颱風帶來暴雨、豪雨，預估將會影響全台，而且它經過台灣的這段期間，會導致土石流發生的風險，請各級應變中心應該要提高警覺，密切與地方政府聯繫，將可能的災害減到最低。

針對疏散撤離相關工作，陳建仁說明，謝謝各地方政府已經積極進行預防性的疏散隔離，一共2868人，還有安置收容291人，請中央、地方務必密切聯繫，並且確實掌握相關狀況，也請各地方政府務必做好物資的準備工作，對收容安置的民眾要做妥善照顧，按照氣象資料顯示，颱風的移動路線可能為澎湖、金門帶來強風與致災性降雨，請國軍要預至空中運輸的器具，必要時在安全前提下，運送相關水電搶修的器具及車輛到離島。