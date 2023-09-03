3生肖橫財爆發　屬狗「有貴人相助」事業上機會佳

▲屬狗的人事業上有貴人相助，周一財運也相當好。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

4日周一台灣受到海葵颱風侵襲，不少地區達到颱風假標準，而周一星座命理網站《搜狐網》就分析，4日有3個生肖橫財爆表，在財運上大旺，甚至有可能有貴人相助。

屬雞的人：

屬雞的在九月能生財聚財，得八方貴人相助，命運和機遇均佳三顆吉星眷顧，性格上更是勤勞肯幹，4號可以受到財神爺眷顧。同時福源好運在不斷堆積，生財有道，也易爆發橫財，縱觀一生。如果能改掉小氣懶惰的習慣，才能離成功更進一步。

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屬狗的人：

四面八方的貴人從旁相助， 4日財運會有所上揚，求財之路變得平坦很多，在事業上也容易得到好的回報。屬狗的人抓住好時機，從此就能走上行大運的好道路，開啟屬於自己的富裕喜樂的生活。

屬牛的人：

2023年屬牛的人格外的受財神爺的關照，4日財運也是好的爆棚，即使自己不費吹灰之力，也能盆缽滿盈。在這個月的發財機會很多，而且屬牛的人是一個很善於理財，精力也很旺盛的人，天生就對財務很有天賦，能冷靜且理智的面對這些發財機會，不會太急功近利，也不會漏財。

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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