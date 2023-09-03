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再過11天鬼門關！4生肖到這拜拜「有求必應」

中元普渡,拜拜,農曆七月,中元節,好兄弟,孤魂野鬼,民間信仰,祭拜,鬼月,供品（圖／記者季相儒攝）

▲農曆七月即將過完。（示意圖／ETtoday資料照）

文／CTWANT

農曆7月剩11天就要「關鬼門」，對此民俗專家廖大乙建議，若感覺今年運勢不順，可在「關鬼門」前帶伴手禮去「無門、僅有3面牆」的萬應公廟求「好兄弟」幫忙，尤其是屬龍、狗、蛇、豬等4生肖有望正財偏財一起來，但切記若心願達成一定要記得還願。

廖大乙1日提醒，隨著鬼門即將關閉，農曆7月運勢極差之人，可把握接下來的時間，找住家附近或公司附近沒有門、只有3面牆壁的萬應公廟、萬善祠，請被供奉在此的「好兄弟」幫助，因為相較於各宮廟、機關行號在農曆7月都有隆重普度儀式，這類的萬應公廟、萬善祠都比較沒人會來普度，因此在這些地方普度會讓「好兄弟」備感溫暖，尤其屬龍、狗、蛇、豬4生肖的人，會特別感覺「有求必應」。

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至於供品的選擇，廖大乙則建議，可以帶糖果、餅乾去普度，想求「好兄弟」相助的，也可以用「招你來旺果」，也就是香蕉、李、梨、旺來、蘋果，這是農曆7月唯一可拜這5種水果的地方。此外，也可用紅包袋裝1個銅板，1元、5元、10元、50元銅板皆可，裝好銅板後將袋口封死，再把紅包投入香油錢箱，有請人幫忙開運之意。

而跪拜最佳的時間點則是在下午1點以後到晚間11點前，廖大乙表示點香或雙手合十跪拜前，先報上自己名字及相求之事，當然也不能忘記發願答謝，例如：明年中元節前再來普度、心願達成吃素幾天、捐血捐款等行善布施，若心願達成也務必說到做到。

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