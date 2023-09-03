老翁留親筆遺囑…害女兒們互告　法院一看判「19份遺囑」全無效

▲上海一名8旬老翁生前留下19份親筆遺囑。（圖／翻攝微博）



圖文／CTWANT

19份親筆遺囑竟全沒有法律效力！中國大陸上海一名8旬老翁在4年內共寫下19份遺囑，卻因內容互有矛盾，導致女兒們在他病逝後撕破臉打起法律戰。最終法院因「1理由」判19份遺囑均沒有法律效力。

據《澎拜新聞》報導，曹姓老翁在2013年至2017年期間，共寫下19份分別承諾給2個女兒及1位孫女房屋的遺囑。曹翁2021年去世後，第1份遺囑的受益人二女兒就對姊姊及外甥女提告，並主張只有該遺囑才是有效的。

然而，法院檢視後發現，儘管該19份遺囑確實由曹翁親手寫下，但內容互相矛盾，查詢曹翁就醫紀錄更發現他在2015年確診阿茲海默症，難以認定曹翁提筆時具有民事行為能力，因此認定所有19份遺囑都不具法律效力。

事件再經過2年拉鋸後，女兒們終於在近日達成和解，約定由無房的二女兒繼承一半房產份額並承擔遺產稅，大女兒及孫女分別承擔25％份額，共同替這宗罕見遺囑案落下帷幕。

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