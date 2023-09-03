警攔超速車驚見「寶寶快死了」唇已發紫　神速搶回一命影曝光

圖文／CTWANT

美國密西根州的一名員警在值勤時成功援救一名嬰兒的性命，來自華倫市的警察費瑟（Brendan Fraser）當時目擊一輛車飛馳而過，他駕駛警車追上攔下，發現車內一對男女不斷尖叫大吼，原來車裡還躺著一名沒了呼吸、雙唇發紫的寶寶，這位勇警火速將寶寶抱出車外並讓嬰兒俯趴還輕拍背，所幸在費瑟的協助下，寶寶又有了呼吸、幸運撿回一命。

▲費瑟為窒息的寶寶急救。（圖／翻攝警方畫面）



從警車攝影機畫面可見，當時被攔下的車輛傳來男女尖叫聲，依稀可辨認女聲崩潰高喊，「幫幫忙，孩子快死了」，費瑟一邊探望車內，一邊問著「你在說什麼」，而他也立刻發現車內有個嘴唇發紫、唾液滿臉的1歲半幼童。

費瑟接著把寶寶抱出來，車上男女不斷哀求他放他們繼續衝醫院，只見他將寶寶帶到超速車的後方，只見車上的雙親大喊，「不要把他帶走」，費瑟則平靜表示，「我沒有要帶走他」，他讓寶寶俯趴在他的右手臂，左手掌輕拍寶寶背部。

▲車上男子追著費瑟和寶寶，不斷對費瑟喊「No、No、No」。（圖／翻攝警方畫面）



這時，車上男子追著費瑟和寶寶，不斷對費瑟喊「No、No、No」，而費瑟當下仍繼續拍打著寶寶，而嬰兒的母親也衝出車外吼叫著，費瑟則是告訴她，「他開始呼吸了，我感覺得到，他開始呼吸了」，接著冷靜要求坐地男子站起來，以免其他車輛會輾過。

接著，救護車也趕抵現場，寶寶由救護車送往醫院，而影片曝光後也在網路瘋傳、甚至引起當地媒體熱烈報導。

▲母親也衝出車外吼叫著，費瑟則是告訴她，「他開始呼吸了，我感覺得到，他開始呼吸了」。（圖／翻攝警方畫面）



根據外媒報導，當時費瑟值勤時，目擊一輛車飛馳而過，於是他駕駛警車追上攔下，意外發現這樣危機的情況，他事後表示，「當時在現場根本沒有多想，就是依賴平時的訓練而已」，所幸這名嬰兒在他的協助下成功獲救，網友也紛紛讚賞這位警察的見義勇為。

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