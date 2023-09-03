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搭機「6大NG穿搭」危險又不舒服　除了短褲還有這5樣！原因曝光

長途航班不能只追求穿著舒適　外媒公布搭機6大NG穿搭…短裙短褲名列其中

▲6種NG穿著分別是短裙短褲、緊身衣、高跟鞋、內搭褲、人字拖與牛仔褲。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

常搭乘飛機的人都知道，如果要搭超過10小時長途航班的話，換穿輕便舒適的衣服會讓旅程感覺到比較舒服。但現在英國《太陽報》就整理6種NG穿著，指稱這些服飾非常不適合穿著搭乘飛機。

根據《太陽報》報導指出，6種NG穿著分別是「短裙短褲」、「緊身衣」、「高跟鞋」、「內搭褲」、「人字拖」與「牛仔褲」。以下是各領域專家對這些服飾的解釋。

短裙短褲

空服員西馬托（Tommy Cimato）表示，飛機座椅並非是會定期清潔的，所以穿短褲、短裙的話，容易接觸到座椅上的細菌。建議還是穿著長褲為佳。

緊身衣

空服員費許巴赫（Andrea Fischbach）表示，緊身衣會對皮膚產生重壓，在高空時可能會引發抽筋、腫脹、疼痛。而且穿著緊身衣反而會讓旅客在座位上感到更加拘束，他建議搭機時保持血液循環暢通，否則深層靜脈栓塞的風險可能會大增。

高跟鞋

空服員費許巴赫同時也點名不要穿著高跟鞋搭機，因為如果飛機故障必須要疏散人員時，乘客會透過充氣滑梯逃生，而高跟鞋的鞋跟有很高機率會刺破充氣滑梯。而且高跟鞋本身就十分不便行走，對於旅客行動時非常阻礙。

內搭褲

航空專家內格羅尼（Christine Negroni）表示，內搭褲或瑜珈褲的主要成分是人造纖維，而這類人造纖維如果遭遇火災的話，很容易黏在旅客身上，如果機艙著火的話，穿著內搭褲或瑜珈褲的乘客很有可能會發生嚴重傷害。

人字拖

航空分析師施亞佛（Mary Schiavo）表示，如果搭機時發生意外，旅客必須跑步逃難時，人字拖這類的拖鞋很有可能導致旅客摔倒，建議還是要穿著保護雙腳、方便行走的鞋子，同時航程中最好別脫鞋。

牛仔褲

前地勤人員的空服員艾倫（Katie Ellen）表示，穿著牛仔褲搭機的話，可能會導致旅客雙腿腫脹，甚至引發腸道脹氣等問題。

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