颱風假掰了！侯友宜要求加強戒備　明早盡速恢復市容

▲新北市侯友宜要求加強戒備，4日早上盡速恢復市容。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

依據氣象局與本市氣象團隊情資研判，海葵颱風位於新北市南南東方250公里之海面上，以時速13轉9公里速度，向西南西轉西北西進行，速度變慢，颱風動態與預測路徑尚無變化，7級暴風半徑維持180公里，颱風中心已於15時40分由台東東河登陸，預計於4日凌晨過後，由台南出海；目前新北市尚不列入海上陸上警報警戒範圍，經基北北桃共識，新北市3日20時宣布，明（4日）照常上班及上課。

指揮官侯友宜在3日18時召開海葵颱風災害應變中心第5次工作會報，在聽取新北市天氣團隊及台灣大學協力團隊報告颱風動態及災害潛勢後，要求市府防災團隊入夜後仍應加強戒備。目前84座抽水站347組抽水機已預抽102萬噸總水量；於各區預置74工程類搶災機具；疏散撤離原民部落357人（旅館收容安置50人）；動員618人次及275車次勸離北海岸觀浪釣魚民眾共計1655人次；宣導漁港、漁會及漁業養殖戶加強整備計2133人次。

因明天（4日）為上班日，考量淡水河水位站未達警戒水位，新北市將於4日5時起，開放淡水河（含二重疏洪道）、大漢溪之樹林柑園至鶯歌、板橋大漢橋至城林橋等路段區域之橫移門及越堤道通行，緩解上班課之交通車流；另受新店溪青潭堰、大漢溪石門水庫持續洩洪及天文大潮影響，新店溪沿岸、大漢溪地勢低窪路段部分越堤道及橫移門將持續封閉，並開放周遭紅黃線路段臨時停車，後續視水情狀況滾動檢討開放時間點，並另行公告市民朋友週知。

指揮官侯友宜要求市府團隊做好相關搶災工作，並全力執行環境復原工作，務必於4日上班課前儘速恢復市容；另呼籲所有市民朋友，配合市府各項管制措施，新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，均可至「我的新北市」臉書粉專、「新北災訊E點通」及「新北市防災宣導互動網」查詢。