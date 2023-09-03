　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

颱風假掰了！侯友宜要求加強戒備　明早盡速恢復市容

▲侯友宜要求加強戒備 明早盡速恢復市容。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市侯友宜要求加強戒備，4日早上盡速恢復市容。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

依據氣象局與本市氣象團隊情資研判，海葵颱風位於新北市南南東方250公里之海面上，以時速13轉9公里速度，向西南西轉西北西進行，速度變慢，颱風動態與預測路徑尚無變化，7級暴風半徑維持180公里，颱風中心已於15時40分由台東東河登陸，預計於4日凌晨過後，由台南出海；目前新北市尚不列入海上陸上警報警戒範圍，經基北北桃共識，新北市3日20時宣布，明（4日）照常上班及上課。

指揮官侯友宜在3日18時召開海葵颱風災害應變中心第5次工作會報，在聽取新北市天氣團隊及台灣大學協力團隊報告颱風動態及災害潛勢後，要求市府防災團隊入夜後仍應加強戒備。目前84座抽水站347組抽水機已預抽102萬噸總水量；於各區預置74工程類搶災機具；疏散撤離原民部落357人（旅館收容安置50人）；動員618人次及275車次勸離北海岸觀浪釣魚民眾共計1655人次；宣導漁港、漁會及漁業養殖戶加強整備計2133人次。

▲侯友宜要求加強戒備 明早盡速恢復市容。（圖／記者郭世賢翻攝）

因明天（4日）為上班日，考量淡水河水位站未達警戒水位，新北市將於4日5時起，開放淡水河（含二重疏洪道）、大漢溪之樹林柑園至鶯歌、板橋大漢橋至城林橋等路段區域之橫移門及越堤道通行，緩解上班課之交通車流；另受新店溪青潭堰、大漢溪石門水庫持續洩洪及天文大潮影響，新店溪沿岸、大漢溪地勢低窪路段部分越堤道及橫移門將持續封閉，並開放周遭紅黃線路段臨時停車，後續視水情狀況滾動檢討開放時間點，並另行公告市民朋友週知。

指揮官侯友宜要求市府團隊做好相關搶災工作，並全力執行環境復原工作，務必於4日上班課前儘速恢復市容；另呼籲所有市民朋友，配合市府各項管制措施，新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，均可至「我的新北市」臉書粉專、「新北災訊E點通」及「新北市防災宣導互動網」查詢。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►海葵撲台！林右昌：各縣市可因地制宜下令撤離

►海葵颱風逐漸逼近！第十河局嚴陣以待　啟動防汛整備工作

►「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

►海葵颱風逼近！北部海巡勸離民眾　違者最高可罰25萬

ET快訊
快訊／又見高雄「漂漂河」！　海葵雨彈狂炸
快訊／新北車禍！騎士雙腳骨折
Live／海葵「穿越台灣尾」最強風雨一夜　氣象局最新說明
快訊／連江宣布停班停課　全台14縣市放颱風假
海葵掀15級強風　驚見廂型車「後輪吹離地」要飛了
猶如電影場景！海葵來襲　台中出現「火燒雲美景」
快訊／北北基桃宣布：明天正常上班上課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／又見高雄漂漂河！海葵颱風雨彈狂炸　前鎮和祥街淹50cm

快訊／海葵颱風侵台！高雄山區「台27甲線」土石流狂洩　怪手清路

一張照曝「海葵」瞬間風力！高雄情侶撐傘秒開花　路樹險砸騎士

基隆市長盃土風舞觀摩賽　謝國樑：推廣體育運動城市

屏東4日停班課　東港安泰醫院開設「颱風特別門診」照常服務

颱風假掰了！侯友宜要求加強戒備　明早盡速恢復市容

滿藝人生！新北現代藝術協會聯展　揮別疫情後揮灑藝情

海葵強襲「金門火燒雲」絕美畫面曝！漸層天空攝影同好搶拍

猶如電影場景！海葵來襲　台中出現壯觀雲瀑「望高寮現火燒雲美景」

民眾快看大潮來了！海葵颱風侵台　陳其邁曝「易積淹水」危險時段

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

韋禮安唱日文破億神曲合體imase　一系列經典歌單超好聽

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

快訊／又見高雄漂漂河！海葵颱風雨彈狂炸　前鎮和祥街淹50cm

快訊／海葵颱風侵台！高雄山區「台27甲線」土石流狂洩　怪手清路

一張照曝「海葵」瞬間風力！高雄情侶撐傘秒開花　路樹險砸騎士

基隆市長盃土風舞觀摩賽　謝國樑：推廣體育運動城市

屏東4日停班課　東港安泰醫院開設「颱風特別門診」照常服務

颱風假掰了！侯友宜要求加強戒備　明早盡速恢復市容

滿藝人生！新北現代藝術協會聯展　揮別疫情後揮灑藝情

海葵強襲「金門火燒雲」絕美畫面曝！漸層天空攝影同好搶拍

猶如電影場景！海葵來襲　台中出現壯觀雲瀑「望高寮現火燒雲美景」

民眾快看大潮來了！海葵颱風侵台　陳其邁曝「易積淹水」危險時段

2023最強抗老乳霜！克蘭詩月神霜出豐潤版、SK-II活膚霜質地變更輕盈

快訊／又見高雄漂漂河！海葵颱風雨彈狂炸　前鎮和祥街淹50cm

2023服貿會北京登場　富邦華一展示服務台胞新舉措

快訊／淡水新民隧道前車禍！汽車撞飛騎士　騎士雙腳骨折

批政府防疫預算沒補貼小黃　郭台銘叫屈：他們收入低於基本工資

64歲胡瓜颱風天大秀精壯肌肉！　「1整排藍勾勾」暴動：已跪

海葵發威！國3打滑自撞車禍　同時2起相距不到100公尺

快訊／海葵颱風侵台！高雄山區「台27甲線」土石流狂洩　怪手清路

不斷更新／連江縣宣布停班停課　全台14縣市放颱風假

Live／海葵「穿越台灣尾」最強風雨一夜　氣象局縮小陸警範圍

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

地方熱門新聞

猶如電影！台中望高寮現火燒雲美景

瑞芳北34線拓寬完工通車　新北提升通行安全

阿管處三大觀光圈群山咖啡宴

大潮來了！陳其邁曝積淹水危險時段

侯友宜要求加強戒備　明早恢復市容

海葵颱風來襲　侯友宜責成市府落實防颱整備

台江阿嬤手提油燈包裹避颱

台南驚傳有民眾持鋸子欲攻擊防疫人員

天降金雨　台南市開基龍君廟普渡好大氣

雲林縣山區撤離52人　明天停班停課

金門火燒雲畫面曝！漸層天空攝影同好搶拍

高雄情侶撐傘秒開花　路樹險砸騎士

海葵來襲　侯友宜指示加強防颱工作

返鄉基金聘僱青年留鄉　廢地變遊戲場

更多熱門

相關新聞

金門火燒雲畫面曝！漸層天空攝影同好搶拍

金門火燒雲畫面曝！漸層天空攝影同好搶拍

每次碰到颱風來襲，全台各地都可能出現「火燒雲」，有許多攝影同好會搶著捕捉絕美的畫面。近日中颱海葵來襲，金門也出現了火燒雲的現象，天空分層的畫面令人感到相當震驚。

海葵侵襲中！強風豪雨來了　12處公路預警性封閉

海葵侵襲中！強風豪雨來了　12處公路預警性封閉

快訊／北北基桃：明正常上班、上課

快訊／北北基桃：明正常上班、上課

海葵襲台　廂型車後輪離地要飛了

海葵襲台　廂型車後輪離地要飛了

海葵最新風雨預測　明6縣市可望停班課

海葵最新風雨預測　明6縣市可望停班課

關鍵字：

颱風海葵警戒範圍侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／海葵全台颱風假懶人包一覽

明天還有颱風假機會！機率高縣市出爐　海葵最強對流下午撞進陸地

明還有颱風假　氣象局最新風雨預報出爐！10縣市達停班停課標準

護國神山發威！氣象局最新風雨預報出爐　剩6縣市颱風假有望

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

2和尚背國際精品包　行情破26萬

4年首次！海葵15:40登陸「東河」　眼牆具破壞力「第二波雨更猛」

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

萬人圍觀「颱風搖滾區」直播！攝影機撐不住了

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面