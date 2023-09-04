颱風夜1航班「風速搖滾區」進場高雄　繞4圈引5千人關注

記者黃翊婷／綜合報導

海葵颱風今日（4日）清晨5時已減弱為輕度颱風，但過去6小時它就在台南、高雄海邊晃來晃去，帶來狂風暴雨。不過，在3日的颱風夜中，有超過5000人線上關注長榮航空編號BR171-A321班次，只見班機在台灣西南部外海繞了4圈都「進場」失敗，最終轉降桃園機場，讓網友們忍不住留言直呼，「盤旋那個位置風速很搖滾」、「颱風天降落就是大怒神啊」。

▲BR171的飛航軌跡。（圖／翻攝自Flightradar24）

有網友3日晚間在PTT「Aviation板」發文表示，颱風夜有2架班機無懼風雨想從高雄進場，分別為由南韓仁川機場起飛的長榮航空BR171，以及從上海浦東機場起飛的BR705。

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網友觀測，BR705繞了4圈都無法順利降落高雄小港機場，最後果斷往北，轉降桃園機場；而這個時候，BR171仍在嘗試進場，瞬間成為全世界最多人追蹤的班機，一度有超過5000人線上關注。

▲BR705、BR171皆在3日晚間順利降落桃園機場。（圖／翻攝自桃園機場網站）

不過，根據全球航班追踪器APP資料顯示，BR171也在繞了4圈之後決定轉降桃園機場，並於3日深夜11時40分確認順利降落。

網友們紛紛留言表示，「盤旋那個位置風速很搖滾」、「颱風天降落就是大怒神啊，比成田妖風還恐怖」、「坐在上面都抖死了」、「這個風勢太難了吧，好可怕」、「降落了，恭喜」。