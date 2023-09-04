快訊／宜蘭人注意！　大同鄉、南澳鄉＋2地區宣布停班課

海葵颱風今日（4日）清晨5時已減弱為輕度颱風，但過去6小時它就在台南、高雄海邊晃來晃去，帶來狂風暴雨。不過，在3日的颱風夜中，有超過5000人線上關注長榮航空編號BR171-A321班次，只見班機在台灣西南部外海繞了4圈都「進場」失敗，最終轉降桃園機場，讓網友們忍不住留言直呼，「盤旋那個位置風速很搖滾」、「颱風天降落就是大怒神啊」。