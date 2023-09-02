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社會 社會焦點 保障人權

雲林「街道猴子」半夜漂移衝民宅　連撞5車鐵門也毀...駕駛竟落跑

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮文仁路今（2）日凌晨1時許，突然傳出巨大撞擊聲響，樹腳里長接獲通報前往查看，發現多戶民宅與多部汽機車遭到車輛撞擊，駕駛竟肇事逃逸，民眾家門口宛如戰後現場。里長許憶珀PO文指出「這個撞擊力真的非同小可、在市區競速，就如同像是在無預警殺人一樣！」北港警分局正調閱監視器釐清中。

北港鎮樹腳里文仁路429號民宅前今日凌晨1時11分許，發生一起車禍事故肇逃案件，波及3戶民宅、2部路邊停放車輛、3部機車，鐵門、遮雨棚、抽水馬達等，財損初估逾50萬元。

樹腳里長許憶珀貼文指出「半夜車禍，接到電話通知有傷到里內的民宅，馬上驅車前往現場，有點傻眼，這個撞擊力真的非同小可，有人說是幾部車輛在競速。若是這樣就真的太可惡了！在市區競速就如同像是在無預警殺人一樣！駕駛棄車逃逸」。

▲雲林北港文仁路自撞肇逃逸。（圖／翻攝自Facebook／許憶珀）

▲雲林北港鎮文仁路一輛白色自小客車自撞民宅及路邊車輛後，駕駛棄車逃逸。（圖／翻攝自Facebook／許憶珀）

受波及住戶表示，聽到3-4秒超長煞車聲，隨即碰！的巨大聲響，一樓發出車輛警報器及玻璃破碎聲，下來即發現停在自家門口的汽車與機車都撞上鐵門後衝到左邊，並指出，肇事車輛從對向車道行經門前失控撞上，隔壁鄰居也提到，聽見聲響從樓上查看，看見駕駛從副駕下車後，小跑一小段又回頭，想要開駕駛座的門拿東西但打不開，發現開始有住戶跑出來便隨即逃逸無蹤。

▲雲林北港文仁路自撞肇逃逸。（圖／翻攝自Facebook／許憶珀）

▲雲林北港鎮文仁路民宅前宛如戰後現場，一片狼籍。（圖／翻攝自Facebook／許憶珀）

北港警分局表示，本轄北港鎮文仁路今（2）日清晨發生一起自撞路邊車輛肇事逃逸案，經警方現場處置暨調閱監視器，並未發現有多車競速情形，已聯繫車主到案說明，釐清肇事原因。本分局提醒駕駛人，若不慎發生交通事故應依規定報案，一旦未依規定處置逕行離開事故現場，將依規定對肇事逃逸違規行為開罰。

▲雲林北港文仁路自撞肇逃逸。（圖／翻攝自Facebook／許憶珀）

▲住戶傻眼插腰望著撞爛的汽機車。（圖／翻攝自Facebook／許憶珀）

▲雲林北港文仁路自撞肇逃逸。（圖／翻攝自Facebook／許憶珀）

▲▼白色自小客車自撞民宅車頭嚴重毀損，駕駛棄車逃逸。（圖／翻攝自Facebook／許憶珀）

▲雲林北港文仁路自撞肇逃逸。（圖／翻攝自Facebook／許憶珀）

 

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