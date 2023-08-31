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雲林萡子寮港區慘淹　張麗善：長程的規劃要請中央協助

記者蔡佩旻／雲林報導

今（31）日因超級藍月大潮影響，雲林口湖萡子寮港區遭海水倒灌，連外圍路面都遭淹沒。雲林縣長張麗善往視察，並表示目前的情況還是只能做緊急的處理，長程的規劃還是要請中央協助，把漁港的堤防加高、延長。

▲雲林縣長視察萡子寮海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，有缺口的地方就趕緊堆沙包，現階段只能將傷害、災情降到最低，避免鄉親及漁民財產受損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，因為漲潮的情況造成溢堤狀況，但現在沒有任何災害，不過正緊密觀察，現在帶來大量垃圾所以垃圾必須儘速清除，至於有缺口的地方就趕緊堆沙包，現階段只能將傷害、災情降到最低，避免鄉親及漁民財產受損。整個沿岸改善持續通盤檢討。

▲雲林縣長視察萡子寮海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲箔子寮漁港海水倒灌，分不清是海還是岸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

媒體詢問箔子寮漁港是否能朝觀光漁港發展，張麗善僅說正努力朝這個方向前進；海線立委參選人丁學忠到場視察，針對海線規劃部分，丁學忠表示，若能有幸進入國會，一定會跟張縣長好好配合，治理地方。

口湖鄉長李龍飛表示，口湖鄉民正在「與海爭地」，公所已向上反映多次，縣府及相關官員現勘已不計其數，早就提醒過會發生這樣的狀況，今日還不是最滿水位，2日後的農曆十八滿潮會再更嚴重，屆時即面臨撤村壓力，希望中央可以儘速處理，不要只顧著選舉。

▲雲林縣長視察萡子寮海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲口湖鄉長李龍飛調派沙包防堵，避免情況惡化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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